Carnavales con Memoria en Quilmes: llega Agarrate Catalina

Quilmes se prepara para vivir dos jornadas de fiesta popular, memoria y cultura barrial con una propuesta que promete convocar a miles de vecinos. El domingo 15 y el lunes 16 de febrero, el Parque de la Ciudad serÃ¡ el escenario de los Carnavales con Memoria, una celebraciÃ³n con entrada libre y gratuita que tendrÃ¡ como gran atractivo la presentaciÃ³n de la reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina.

Desde las 17 y hasta la medianoche, el predio ubicado en avenida Vicente LÃ³pez y Smith, en Quilmes Oeste, se transformarÃ¡ en un punto de encuentro para la mÃºsica, la identidad barrial y el compromiso con la memoria colectiva. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Quilmes junto a Abuelas de Plaza de Mayo, en una fecha cargada de simbolismo.

🎭 Quilmes celebra el carnaval con memoria

La propuesta de este aÃ±o se enmarca en dos hitos histÃ³ricos: los 50 aÃ±os del golpe cÃ­vico-militar y los 15 aÃ±os de la restituciÃ³n de los feriados de carnaval, impulsada en 2011. Bajo ese eje, el carnaval vuelve a ocupar el espacio pÃºblico como expresiÃ³n cultural, popular y democrÃ¡tica.

Durante ambas jornadas habrÃ¡ presentaciones de murgas locales, espacios dedicados a la memoria, puestos de emprendedores, juegos para las infancias y un patio gastronÃ³mico con precios accesibles, pensado para disfrutar en familia.

🎶 Domingo de murgas y cierre estelar

El domingo 15 se presentarÃ¡n Aire JujeÃ±o, AlaroyÃ©, Prisioneros del Carnaval, Los AutÃ©ntikos de Quilmes, Los MagnÃ­ficos de Solano, Viciosos de la AlegrÃ­a, Los Fabulosos de Quilmes, Piantados y SoÃ±adores, Salta Violeta y Los Buscas de la AlegrÃ­a, en una grilla que refleja la potencia del movimiento murguero local.

🌎 Lunes 16: Agarrate Catalina en Quilmes

El lunes serÃ¡ el turno del cierre con Agarrate Catalina, una de las murgas mÃ¡s reconocidas de Uruguay y de toda la regiÃ³n, con trayectoria internacional y letras cargadas de contenido social y polÃ­tico. Antes, subirÃ¡n al escenario Clave Pulpo, Las y los Apasionados, Alegres Murgueros, Cazadores de UtopÃ­as, AlegrÃ­a de ItatÃ­, Los Duendes del Sur, Soy de los Tuyos, Espuma de Carnaval y Capitanes del Espacio.

🥁 Corsos barriales en los barrios de Quilmes

En paralelo, durante los fines de semana de febrero continuarÃ¡n los corsos barriales organizados por el Colectivo de Murgas en distintos puntos del distrito, fortaleciendo la presencia del carnaval en cada barrio y consolidando una tradiciÃ³n profundamente arraigada en Quilmes.