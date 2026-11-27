Hay enfermedades que arrancan mucho antes de que una familia pueda ponerles un nombre. A veces, la primera señal es una pregunta repetida, una cita que se olvida, una palabra que tarda en aparecer o una charla que ya no encuentra el mismo camino de regreso. El Alzheimer tiene esa particularidad: avanza sobre la memoria, pero también cambia la vida cotidiana de quienes acompañan a quien lo padece.

En ese terreno, donde la incertidumbre suele ir por delante del diagnóstico, la ciencia busca nuevas herramientas. Una de las líneas que despierta más interés a nivel internacional apunta a algo que, hasta hace no mucho, parecía difícil de imaginar: encontrar en una muestra de sangre señales biológicas vinculadas con la enfermedad.

En esa búsqueda participaron investigadores argentinos ligados al CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. El trabajo evaluó biomarcadores en sangre capaces de aportar datos sobre alteraciones asociadas al Alzheimer y salió publicado en la revista científica Nature Communications.

El estudio reunió a 487 participantes de Argentina y Brasil: 134 formaron parte de la cohorte argentina y 353 de la brasileña. En el grupo de nuestro país se sumaron pacientes del estudio GeNED.ar, entre ellos personas vinculadas a la Clínica de la Memoria del Hospital El Cruce.

Ese dato pone a Florencio Varela dentro de una conversación científica que va mucho más allá de los límites del distrito. No se trata solo de un hospital de alta complejidad, sino de un espacio que forma parte de una red de investigación dedicada a entender mejor cuadros que golpean a miles de familias.

Una señal que puede aparecer en la sangre

La investigación puso el foco en dos biomarcadores: pTau217 y la relación pTau217/Aβ42 . Son indicadores biológicos medibles en sangre que los equipos analizaron por su capacidad para detectar alteraciones ligadas a la enfermedad de Alzheimer.

Lo valioso de esta línea de trabajo es la chance de sumar información diagnóstica a través de prácticas menos invasivas que algunas técnicas tradicionales. Un análisis de sangre, en determinadas condiciones y dentro de protocolos médicos, podría aportar datos clave para orientar la evaluación clínica.

Los resultados mostraron una alta concordancia entre estos biomarcadores y la evaluación médica, y marcaron la importancia de definir puntos de corte para distinguir entre valores negativos, positivos e indeterminados.

Ojo, esto no significa que hoy cualquier persona pueda hacerse un análisis de sangre y tener por sí sola un diagnóstico definitivo de Alzheimer, ni que la enfermedad pueda prevenirse o curarse con este estudio. Es una herramienta en desarrollo que todavía requiere validación, criterios claros y seguimiento médico.

Pero el paso adelante es concreto: permite explorar nuevas formas de detectar señales biológicas y acercar herramientas más precisas a la salud pública.

Varela dentro de una red internacional

Detrás de estos avances hay equipos que trabajan en un campo donde el cruce entre hospitales, universidades y organismos científicos es fundamental.

Que pacientes de nuestro país —incluidos los de la Clínica de la Memoria del Hospital El Cruce— participen de estos estudios muestra el valor de tener centros de atención integrados a proyectos de investigación. Entre quienes forman parte de ese entramado aparece la investigadora María Carolina Dalmasso, del CONICET y vinculada al grupo de Genética y Alzheimer de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos.

La publicación en Nature Communications no es el punto final ni una práctica ya instalada en todos los consultorios, sino un eslabón necesario para sumar evidencia, comparar datos y definir cómo y cuándo usar estos biomarcadores.

De todos modos, hay un orgullo bien local para destacar: en Florencio Varela funciona una institución pública que participa de investigaciones neurológicas junto a universidades y organismos científicos nacionales. En una enfermedad donde el tiempo, la detección y el acompañamiento pesan tanto, cada avance suma. El Alzheimer sigue planteando desafíos enormes para la medicina y las familias, pero algunas pistas ya empiezan a buscarse en la sangre. Y en esa búsqueda, Varela dice presente.

(Conocé más temas de esta edición en La tapa de InfoSur).