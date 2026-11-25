El brutal femicidio ocurrido este martes 24 de noviembre en una vivienda de la calle 568, en el barrio Libertad de Florencio Varela, sumó en las últimas horas una segunda tragedia que generó profunda conmoción e indignación entre los habitantes de la zona: la muerte de un vecino que intentó auxiliar a la víctima y sufrió una descompensación fatal tras presenciar la escena.

De acuerdo con el testimonio difundido por allegados y frentistas en el grupo comunitario de Facebook «Reclamos Varelenses», el hombre —identificado como Ariel— escuchó los desesperados pedidos de auxilio provenientes de la casa lindera y acudió de inmediato para intentar socorrer a la mujer.

Según relataron los vecinos, al advertir que la puerta de ingreso se encontraba trabada desde el interior, Ariel logró forzarla y entrar a la vivienda, pero ya era tarde: se encontró de frente con el dramático cuadro del asesinato a puñaladas. Tras salir del domicilio en estado de shock y con un fuerte dolor en el pecho, fue trasladado de urgencia hacia la Unidad de Pronta Atención (UPA 11) de Florencio Varela.

Grave denuncia por falta de atención médica

El fallecimiento del vecino desató un fuerte reclamo de justicia en redes sociales luego de que su entorno denunciara presuntas irregularidades en la guardia del centro asistencial. Según la versión expuesta públicamente por sus allegados, al llegar con síntomas cardíacos al establecimiento sanitario le habrían negado la atención médica inmediata porque no llevaba su Documento Nacional de Identidad (DNI) consigo.

Siempre de acuerdo al testimonio vecinal, cuando el hombre regresaba hacia su vivienda para buscar la documentación y poder ser asistido, se desvaneció en el trayecto. Si bien fue trasladado nuevamente ya descompensado hacia el centro de salud, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

«Justicia por Ariel», expresaron familiares y vecinos del barrio Libertad al exigir explicaciones a las autoridades sanitarias del distrito sobre el protocolo aplicado ante una emergencia de riesgo de vida.

Mientras avanza la investigación judicial por el femicidio ocurrido en la calle 568 —hecho que Infosur informó en su cobertura inicial del operativo policial y sanitario en el barrio—, la comunidad varelense aguarda un pronunciamiento oficial respecto de la atención brindada al vecino que arriesgó su integridad para intentar salvar una vida.