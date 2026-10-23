La delegación de Florencio Varela consiguió 32 medallas durante los primeros tres días de finales en Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses 2026. Hubo podios en natación, atletismo adaptado, danza folklórica, música, poesía y deportes individuales.

Florencio Varela ya tiene motivos para celebrar en los Juegos Bonaerenses 2026. Durante las primeras tres jornadas de finales disputadas en Mar del Plata, la delegación local consiguió 32 medallas, con actuaciones destacadas en disciplinas deportivas, culturales y adaptadas.

Entre los resultados más sobresalientes aparecen las consagraciones en natación, atletismo, danza folklórica, tenis de mesa y parabádminton, además de los reconocimientos obtenidos por artistas y músicos varelenses.

Uno de los protagonistas fue Adrián Leguizamón, quien volvió a consagrarse campeón en natación de motor silla. Con la medalla dorada en sus manos, celebró haber alcanzado el título por tercer año consecutivo y destacó el compañerismo dentro del equipo.

Natación y atletismo: los primeros puestos de Florencio Varela en los Juegos Bonaerenses 2026

La natación también tuvo como campeonas a Nahiara Grifitth, en la categoría visual, y Kiara Escobar, en la auditiva. En la modalidad acuática adaptada para personas con discapacidad, Brunella Galarza obtuvo la medalla de plata.

En atletismo para personas con discapacidad, Denise Villalba se quedó con el primer puesto en velocidad. También subieron a lo más alto del podio Ángeles Castillos, en la categoría PC; Tiziano Bustamante, en visual; y Claudio Iñiguez, en motor ambulante, dentro de las pruebas de lanzamiento.

La cosecha de oros se completó con Ámbar Suarez, en los 100 metros en silla; Lucía Rodríguez, en los 100 metros para talla baja; y Jazmín Machuca, en lanzamiento de bala para talla baja.

En las pruebas de atletismo intelectual, Naira Núñez e Ignacio Bértoli consiguieron medallas de plata. También alcanzaron el segundo lugar Santino Castillo, en lanzamiento de bala; Analía Quevedo, en salto en la categoría motor; y Zoe Fernández, en lanzamiento de bala en silla.

A ellos se sumaron Thiago González Toñanes, Maia Ojeda y Candela Pereyra, quienes obtuvieron medallas plateadas en atletismo PC.

Danza, música y poesía: el talento varelense también subió al podio

Los Juegos Bonaerenses también dejaron resultados destacados para la delegación local en las disciplinas culturales.

La pareja integrada por Mai Agustina Jiménez y Leonel Nicolás Torrez consiguió la medalla de oro en danza folklórica. La banda de rock Fa-keados también alcanzó el primer puesto, al igual que Delfina Álvarez, en la categoría Poesía sub-15.

En tanto, el conjunto de cumbia Reflejo norteño obtuvo el segundo lugar y sumó otra distinción para la representación cultural de Florencio Varela.

Tenis de mesa, parabádminton y taekwondo

En tenis de mesa para trasplantados, Uma Arza se quedó con el primer puesto y aportó otra medalla dorada para la delegación.

El parabádminton también tuvo una destacada actuación varelense. Victoria Montes de Oca y Máximo Gómez alcanzaron el primer lugar, mientras que Encina Quiñonez y Zoe Milagros obtuvieron medallas de plata. Agustín Sosa, por su parte, consiguió el bronce.

En taekwondo, Marcelo Florentín logró el tercer puesto en la categoría sub-13 y Ruth Daniela Salvioni también obtuvo una medalla de bronce en la modalidad WT.

Con estos resultados, Florencio Varela comenzó su participación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026 con 32 medallas y una representación que se destacó tanto en el deporte como en las disciplinas culturales.