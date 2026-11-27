La tapa de InfoSur llega cargada de temas bien varelenses: cambios concretos en la circulación del centro, historias que te ponen la piel de gallina, investigación científica hecha acá que repercute afuera y movidas políticas mirando a 2027.

Como siempre, el PDF y el flipbook de esta edición impresa de InfoSur van insertados en esta entrada exclusivamente para nuestros aportantes, que son los que hacen posible que el diario siga saliendo en papel y contando lo que pasa en Florencio Varela.

🗞️ LA EDICIÓN IMPRESA DIGITAL ES EXCLUSIVA PARA LA COMUNIDAD INFOSUR Accedé a la versión completa en PDF y en el visor interactivo (Flipbook) directamente en tu celular todos los viernes. SUSCRIBIRME POR $1.000/MES EN MERCADO PAGO

Abrió el paso que une Monteagudo y Senzabello

La nota principal mira la apertura del corredor entre Monteagudo y Senzabello, donde antes estaba la ex estación del ferrocarril provincial (y que se propuso llamar Padre Miguel Hrymacz). Un cambio que los vecinos del centro y quienes circulan a diario ya sienten en el día a día, con veredas, luces, semáforos y árboles, financiado con el aporte de las tasas municipales.

El relato de un héroe: el guardia que salvó a una nena

En avenida Hudson, el guardia comunal Daniel Caride tuvo segundos decisivos para asistir a una nena que se ahogaba y llevarla de urgencia al hospital. En esta edición cuenta cómo vivió ese rescate límite y por qué, para él, ayudar a salvar esa vida también sirvió para sanar una herida vieja de otro momento difícil.

Alzheimer: buscan pistas en un análisis de sangre

Investigadores ligados al CONICET, la UNAJ y el Hospital El Cruce formaron parte de un estudio internacional publicado en Nature Communications sobre biomarcadores en sangre vinculados al Alzheimer, con casi quinientos participantes entre Argentina y Brasil. Otro dato que muestra el peso científico que tiene Varela más allá de sus límites.

Nació en la calle y cumplió un año

En Pico de Oro, Paula Marina sopló su primera velita a doce meses de aquel parto improvisado en plena calle Berna, cuando Mirna Soledad Moreno la asistió de urgencia. La crónica vuelve sobre aquel momento que conmovió al barrio y muestra el día a día de Mirna, que sigue abriendo su casa como refugio solidario para familias que no tienen adónde ir.

La ley de reelecciones alcanza a los concejales

Cuando se habla de reelecciones en la Provincia, casi todas las miradas van hacia los intendentes, pero la ley también corre para los concejales. Tomando como disparador el recorrido de Marcela Ochs en el HCD de Varela y otros casos, la nota repasa qué dice la norma sobre los mandatos consecutivos rumbo a 2027.

Si sos aportante, ya tenés el PDF y el flipbook para leer la edición completa como en el papel. Y si todavía no te sumaste y querés bancar el periodismo local de InfoSur, podés hacerte aportante y tener acceso a todas las ediciones impresas.