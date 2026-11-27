Denunciar la devastación del pueblo palestino no me convierte en antisemita. Me sitúa frente a quienes justifican la barbarie, respaldan la impunidad de un Estado y han convertido el sufrimiento de millones de personas en una cuestión de conveniencia política. Hay una memoria histórica que no puede utilizarse como salvoconducto para cometer nuevas atrocidades.

Capitán Cianuro

No voy a dejar de hablar de Gaza. No necesito dar explicaciones por denunciar las atrocidades cometidas por el Estado de Israel. El antisemitismo existe, debe condenarse sin reservas y no puede confundirse con la crítica a un Gobierno terrorista, a su ejército o a una ideología política denominada Sionismo. Pretender que toda denuncia contra Israel constituye una expresión de odio hacia los judíos es una maniobra interesada y mañosa que termina protegiendo al poder y silenciando a sus víctimas.

Lo que ocurre en Gaza no puede seguir presentándose exclusivamente como una guerra contra Hamás. Nadie necesita justificar los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023, ni el asesinato de civiles ni el secuestro de personas. Pero aquellos crímenes tampoco otorgaron a Israel un cheque en blanco para destruir un territorio y someter a toda una población a condiciones de supervivencia inhumanas. Una cosa es perseguir a una organización terrorista y otra muy distinta es convertir a millones de civiles en víctimas de una devastación sistemática.

Las cifras hablan por sí solas y son miles de asesinados por los bombardeos y la hambruna, pero detrás de cada cifra hay una historia que difícilmente conoceremos. Familias enteras desaparecidas, hospitales destruidos, escuelas convertidas en refugios y barrios reducidos a montañas de escombros. La destrucción no termina con los bombardeos: continúa con la falta de agua potable, alimentos, medicamentos y condiciones sanitarias elementales. Gaza ha perdido buena parte de su infraestructura vital y sus habitantes han sido desplazados reiteradamente.

Ahora llega otro invierno. Naciones Unidas informó en noviembre que las lluvias habían afectado aproximadamente a 46.000 familias, unas 226.000 personas, y que más de 40.000 refugios habían sufrido daños. Hay familias que no tienen dónde proteger a sus hijos de la lluvia, el frío y las inundaciones. ¿Cómo se puede hablar de normalidad internacional mientras semejante tragedia continúa?

El Holocausto fue una de las mayores tragedias de la humanidad. Su memoria merece respeto permanente y el «nunca más» debería ser un compromiso universal. Precisamente por eso resulta tan doloroso observar cómo esa memoria es invocada para reclamar legitimidad política mientras otro pueblo padece destrucción, expulsión y despojo. Ninguna tragedia histórica puede convertirse en un salvoconducto para vulnerar los derechos de otros seres humanos.

En el año 2000, estando en Berlín, participé en una manifestación frente al lugar donde comenzaba a levantarse el monumento a las víctimas del Holocausto. Llevaba un cartel cuya consigna decía: «No les hagan a los palestinos lo que a ustedes les hicieron los nazis». Era una advertencia que consideraba necesario expresar entonces y que hoy, 26 años después, adquiere una dimensión estremecedora. El monumento iniciaba simbólicamente su construcción aquel 27 de enero de 2000.

No era una reacción a los acontecimientos del 7 de octubre ni a la guerra contra Hamás, que todavía no existían. Era una convicción ética: ninguna memoria del sufrimiento puede transformarse en justificación para infligir sufrimiento a otro pueblo. Aquella consigna no ha perdido vigencia; lamentablemente, los acontecimientos la han vuelto todavía más dolorosa.

Y hay antecedentes políticos que no pueden ignorarse. En 2001, Netanyahu fue grabado explicando cómo podía influir sobre Estados Unidos y cómo había utilizado su interpretación de los acuerdos de Oslo para frenar el avance hacia las fronteras de 1967. El video se hizo público en 2010.

En 2019, según una declaración atribuida a Netanyahu por dirigentes y medios israelíes, habría defendido fortalecer a Hamás para impedir la consolidación de un Estado palestino y mantener divididos a los palestinos. Netanyahu negó posteriormente haber pronunciado esas palabras.

Lo anterior permiten examinar una trayectoria política y una estrategia de división que hoy adquieren una gravedad extraordinaria. La pregunta es cuánto de la tragedia actual se relaciona con decisiones políticas anteriores que debilitaron deliberadamente las posibilidades de una solución palestina.

Tampoco podemos separar esta historia de la responsabilidad estadounidense. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos representó el 66% de las importaciones israelíes de armamento entre 2020 y 2024. En enero de 2025, Donald Trump levantó la suspensión que había impuesto la administración Biden a la entrega de 1.800 bombas de 2.000 libras a Israel.

Trump ha sido un aliado fundamental de Netanyahu. Su respaldo político, militar y diplomático ha contribuido a sostener una ofensiva cuya dimensión humanitaria exige responsabilidades internacionales. La complicidad no siempre consiste en apretar el gatillo. También consiste en suministrar las armas, bloquear las condenas y garantizar que quienes ejercen el poder no tengan que responder por sus actos.

Y en América Latina tenemos un personaje que merece una mención especial: Javier Milei. Quien se auto percibe judío y declaro orgullosamente ser «el presidente más sionista del mundo» y ha convertido su adhesión a Israel en una verdadera cruzada personal. En abril de 2026, junto a Netanyahu, anunció una alianza estratégica entre ambos países y habló de una unión moral, espiritual y política.

Milei parece encontrar en Netanyahu un referente político y moral. Su fervor llega a extremos que merecen una crítica sin contemplaciones. Lo hemos visto exhibir su devoción frente al Muro de los Lamentos y presentarse como uno de los mayores defensores internacionales del sionismo. Pero la religiosidad, las lágrimas y las declaraciones de adhesión no sustituyen la responsabilidad política. ¿Qué tiene que decir frente a los niños muertos, las familias desplazadas y la destrucción de Gaza? Su respaldo no es una simple expresión personal: es también una posición de Estado.

Mientras tanto, la situación se extiende más allá de Gaza. En Cisjordania, Naciones Unidas contabilizó más de 5.150 palestinos desplazados durante 2026 por demoliciones, violencia de colonos, restricciones y desalojos. Las operaciones militares israelíes también han alcanzado territorios de Siria y Líbano. No estamos ante un problema que pueda resolverse ignorando sus dimensiones territoriales y regionales.

Podría escribir sobre tantos asuntos que afectan a América Latina, sobre Argentina o sobre nuestras propias urgencias. Pero no voy a dejar de hablar de Gaza. Netanyahu debe responder por las decisiones de su Gobierno y por las graves acusaciones de crímenes internacionales que enfrenta. Trump debe responder por el respaldo que ha proporcionado. Milei debe hacerse cargo de la posición que ha elegido defender. Y la comunidad internacional debe dejar de confundir prudencia diplomática con complicidad.

No necesito pedir permiso para denunciarlo. Tampoco necesito demostrar que no soy antisemita cada vez que señalo los crímenes de un Gobierno. Mi posición es mucho más sencilla: estoy del lado de quienes defienden la vida, de quienes se resisten a que la barbarie se convierta en política de Estado y de quienes entienden que los derechos humanos no admiten excepciones según quién sea el victimario o quién la víctima.

Gaza existe. Sus muertos existen. Sus sobrevivientes existen. Y mientras todo eso siga ocurriendo, no pienso guardar silencio.