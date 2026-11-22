Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron por primera vez en una cumbre oficial y acordaron una declaración de cuatro puntos en defensa de la paz. El líder chino directamente reclamó prohibir y destruir las armas nucleares.

Por Fernando Capotondo

“El hombre noble busca la armonía, pero no la uniformidad”, escribió Confucio en las Analectas, hace más de dos mil años. El concepto Hé ér bù tóng (和而不同) expresa una idea arraigada en el pensamiento chino, que plantea la posibilidad de convivir y cooperar sin necesidad de renunciar a las diferencias. Es una premisa que permite leer varios de los mensajes que atravesaron la histórica cumbre de este jueves entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, cuyo pronunciamiento final puso el acento en la defensa de la paz mundial y la necesidad de evitar una confrontación entre las grandes potencias nucleares.

La reunión trilateral duró alrededor de 80 minutos y se realizó en Shenzhen, al margen de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Durante el encuentro, los tres mandatarios aprobaron una “Declaración de los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos hacia la paz”, con cuatro compromisos que funcionan como una síntesis entre la búsqueda de un equilibrio entre potencias y las prioridades de cada país.

El documento propone impulsar una reforma de las Naciones Unidas para responder mejor a los desafíos globales; incrementar la producción de petróleo refinado para estabilizar los mercados energéticos; reivindicar el consentimiento de los Estados y el respeto por la inmunidad de sus funcionarios frente a los excesos de la Corte Penal Internacional y otros organismos similares; y sostener un diálogo estratégico bajo la premisa de que una guerra nuclear jamás debe librarse.

El saludo entre Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen durante la gira vinculada a la APEC.

Más allá de los cuatro puntos, la declaración no menciona la guerra en Ucrania ni el conflicto en Irán, aunque ambos asuntos estuvieron entre los temas abordados durante el encuentro. Tampoco precisa qué cambios de la ONU impulsarán ni establece cuáles serán los mecanismos y plazos para el desarme.

Aun así, el principal resultado político fue el hecho en sí: la realización de la primera cumbre trilateral oficial en la historia de las tres potencias. Un evento sin precedentes que dejó una demostración de poder que no pasó inadvertida. En la mesa de los grandes, a Europa ni siquiera le acercaron un banquito.

“Realmente estamos haciendo historia. Los tres tenemos mucho que discutir. Nunca se forjó la paz rechazando oportunidades de diálogo”, dijo un exultante Trump al comienzo de la cumbre. “Estas conversaciones son una nueva página en la historia de la diplomacia”, agregó Putin, en lo que pareció una competencia de grandilocuencia.

La declaración conjunta reflejó el consenso alcanzado entre los tres países, pero el discurso posterior de Xi Jinping fue más allá y retomó los cuatro principios fundamentales de la política exterior china: respeto mutuo, coexistencia pacífica, cooperación de beneficio mutuo y diálogo y consulta.

«Ninguno de los grandes países debe interferir en los asuntos internos de otros grandes países, ni en los de ningún país del mundo», sostuvo Xi, en un argumento que Beijing suele emplear al condenar no pocas cuestiones de la diplomacia estadounidense. En ese contexto, advirtió que los países deben comunicarse antes de tomar decisiones sobre asuntos sensibles y, sobre todo, evitar desafiar las líneas rojas de los demás.

Xi sostuvo que China, Rusia y Estados Unidos deben ser “socios y amigos”. Como principales vencedores de la Segunda Guerra Mundial, agregó, tienen la responsabilidad de proteger el orden internacional de posguerra y evitar caer en la Trampa de Tucídides, la teoría que describe el riesgo de una guerra cuando una potencia establecida se siente amenazada por otra emergente.

En uno de los pasajes más resonantes, el líder chino reclamó prohibir y destruir las armas nucleares para terminar con “la espada de Damocles que pende sobre la humanidad’, según dijo a sus interlocutores. El planteo, sin embargo, dejó al descubierto una paradoja inocultable: China misma posee un arsenal atómico que, si bien es menor que el de EE.UU. y Rusia, está modernizando.

Mesa de trabajo bilateral entre los equipos de Estados Unidos y China en Shenzhen.

Tres presidentes, tres necesidades

Los tres mandatarios hablaron de paz, pero llegaron a Shenzhen arrastrando urgencias muy distintas.

Trump arribó a China tras una derrota en las elecciones de medio término que dejó a los republicanos sin el control del Congreso. Ese revés lo sumió en la clásica condición de “pato rengo”, impulsándolo a buscar en la diplomacia internacional el protagonismo que perdía en casa. Tanto la gira asiática como la cumbre trilateral le ofrecieron una oportunidad inmejorable para “cambiar la narrativa”, según planteó Aamer Madhani, de Associated Press (AP), durante la cobertura del viaje presidencial. Al parecer, en Shenzhen encontró un escenario bastante más amable que el de Washington.

Xi recibió a sus invitados desde una posición de creciente gravitación económica y tecnológica. Pudo convocar a las otras dos potencias y ocupar el centro de una escena que durante décadas tuvo a Washington como único eje. Estados Unidos conserva un poder colosal, pero ya no puede ordenar el mundo por decreto, repiten desde Beijing. La reunión no inaugura un nuevo orden global, aunque muestra hasta qué punto cambió el mapa de poder en el que ese orden se discute.

Xi Jinping durante su intervención en el marco del APEC CEO Summit 2026 en Shenzhen.

Después de casi cinco años de guerra en Ucrania y de sanciones occidentales, Putin consiguió sentarse por primera vez en una cumbre trilateral con sus pares de Estados Unidos y China. Su participación también tuvo un valor simbólico, ya que no asistía a una reunión de la APEC desde el año 2017.

La diplomacia de los gestos también tuvo su capítulo en Shenzhen. Xi se mostró distendido al reencontrarse con Putin, con quien se reunió más de 40 veces desde 2013. A Trump lo esperó al pie de la escalerilla del Air Force One y lo saludó con un abrazo, un gesto poco habitual en el protocolo chino. En la cena de gala de la APEC, Trump quedó a la derecha de Xi; Peng Liyuan, esposa del presidente chino, a su izquierda; y Putin recién apareció al lado de ella. Fue un aparente desequilibrio que en las redes sociales tuvo tanta difusión como el documento final de la cumbre.

El encuentro bilateral entre Xi y Trump dejó, además, un detalle que Beijing rescató especialmente. El líder republicano afirmó que Estados Unidos “no apoya la independencia de Taiwán”, una frase que la agencia Xinhua y los medios oficiales chinos difundieron como un inequívoco respaldo al principio de una sola China.

Xi, Trump y Putin hablaron sobre la paz en el mundo, pero también mostraron qué lugar creen que les corresponde ocupar en él. Estuvieron juntos, pero no revueltos.