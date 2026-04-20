UNAJ: la historia de madre e hija que emociona

En una jornada abierta en la sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Avenida Calchaquí al 6200, la historia de una madre y su hija volvió a poner en valor el rol de la educación pública en el sur del conurbano bonaerense.

En la transmisión en directo de la jornada, una de las voces que se destacó fue la de Luciana Aubel, estudiante de tercer año de enfermería, quien compartió su experiencia dentro de la institución en la Radio de la UNAJ.

“¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos una universidad pública en el conurbano sur?”, se preguntó en medio de su testimonio, marcando el eje de una reflexión que atravesó toda la jornada.

Luciana es estudiante de enfermería y forma parte de la comunidad académica de la UNAJ, una universidad que se consolidó como referencia educativa en Florencio Varela y la región.

Durante su relato, destacó el valor del acceso a la educación superior en el territorio y la posibilidad de formarse sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos como La Plata o la Ciudad de Buenos Aires.

“Antes era estudiar o trabajar. Hoy la universidad es una opción real para todos”, expresó, en un testimonio que también incluyó su experiencia en las prácticas hospitalarias, donde confirmó su vocación por la enfermería.

Pero la historia tomó un giro aún más emotivo cuando intervino su madre, Verónica Barrientos, también vinculada a la universidad. Egresada de la UNAJ en 2022, actualmente se desempeña como docente en la misma carrera donde estudió.

“Soy egresada de esta universidad y hoy soy docente. Eso me llena de orgullo”, señaló, al remarcar el impacto de la universidad en su trayectoria personal y profesional.

Ambas coincidieron en un punto central: la universidad pública no solo forma profesionales, sino que también transforma realidades familiares y sociales.

“Estamos formando a los futuros profesionales de la salud que mañana pueden salvarnos la vida”, destacó Verónica, subrayando la importancia de defender el sistema universitario público.

En ese sentido, remarcaron el perfil inclusivo de la UNAJ, donde —según relataron— conviven estudiantes de distintas edades, trayectorias y realidades sociales, con un fuerte sentido de pertenencia.

La jornada dejó una postal clara: la universidad pública como espacio de movilidad social, formación profesional y construcción de futuro en el sur del conurbano bonaerense.