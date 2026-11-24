Un violento asalto contra un trabajador del volante terminó con un delincuente detenido en Florencio Varela, luego de un rápido operativo policial que incluyó un allanamiento de urgencia en el barrio donde se ocultaba el sospechoso.

El episodio ocurrió este domingo en inmediaciones de la calle Luis Braille, en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Según reconstruyeron fuentes policiales a las que accedió Infosur, la víctima —un hombre de 51 años— trasladó a un pasajero hasta un domicilio de la zona.

Al llegar a destino, el sujeto le manifestó al conductor que no llevaba efectivo encima y le pidió que aguardara unos instantes mientras ingresaba a la vivienda para buscar el dinero del viaje. Sin embargo, segundos después, el individuo salió nuevamente de la propiedad empuñando un cúter.

Bajo amenazas con el arma blanca, el delincuente redujo al chofer y logró sustraerle su billetera, en cuyo interior guardaba la suma de 180.000 pesos, producto de su jornada laboral, para luego volver a refugiarse en el inmueble.

Tras un llamado de alerta al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela acudieron al lugar y entrevistaron al damnificado. Con los datos aportados y las tareas investigativas desplegadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional Tercera, los agentes lograron identificar al presunto autor del hecho, un hombre de 35 años.

Con las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 descentralizada de Florencio Varela avaló una orden de allanamiento en urgencia sobre la vivienda señalada. Al irrumpir en el domicilio, el personal policial concretó la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de robo.