Florencio Varela viajó a Mar del Plata con 264 representantes para la final de los Juegos Bonaerenses

La delegación de Florencio Varela viajó a Mar del Plata para disputar la final de los Juegos Bonaerenses 2026. Son 264 integrantes que representarán al distrito en la instancia decisiva de la competencia provincial, después de meses de preparación en distintas disciplinas deportivas y culturales.

Un total de 264 representantes de Florencio Varela viajó a Mar del Plata para participar de la final de los Juegos Bonaerenses 2026. La delegación partió durante la madrugada de este lunes desde el polideportivo La Patriada, en la intersección de la avenida Novak y Bonn, en Santa Rosa.

Antes de la salida, el intendente Andrés Watson despidió a los participantes y destacó la posibilidad de que vecinos de distintas edades representen al distrito en la instancia decisiva de la competencia provincial.

El jefe comunal también señaló el acompañamiento del Estado municipal en las 36 disciplinas en las que participa Varela y reconoció el trabajo de las familias y de los profesores que acompañaron la preparación de los competidores. Además, destacó la inversión provincial en cultura y deporte.

De los entrenamientos a la final provincial de los Juegos Bonaerenses

Entre quienes viajaron están Martina Cabrera y Elián Arturo, jóvenes del barrio El Parque que competirán en bádminton. Antes de partir, reconocieron que sentían nervios, aunque también mucha emoción por haber llegado a esta instancia.

“Los entrenamientos fueron a full. Pusimos mucho esfuerzo hasta llegar a este punto”, contaron. También valoraron la posibilidad de participar en una competencia que, según explicaron, habría sido difícil de afrontar por sus propios medios debido a los costos.

La delegación reúne historias y objetivos diferentes. Para María Inés Pino, vecina de Villa Aurora, esta será su tercera final en la prueba de atletismo de 10 kilómetros. La participante comenzó a correr después de jubilarse, aunque aseguró que el atletismo siempre había sido una actividad que le gustaba.

En la edición anterior terminó en el puesto 15 entre 235 participantes. Esta vez, su meta es mejorar su marca personal, más allá del resultado final. Pino también destacó la importancia de contar con espacios que promuevan la actividad física y permitan compartir experiencias con otras personas.

Boccia, esfuerzo y nuevas amistades

Pablo Juárez, adolescente de 3 de Mayo, competirá en boccia, una disciplina adaptada que requiere precisión y estrategia. Según contó, el grupo entrenó cuatro días por semana para mejorar su nivel y llegar preparado a la final.

“Fue duro, pero valió la pena”, resumió. También resaltó el valor de las propuestas gratuitas, que le permitieron conocer a otras personas y construir amistades.

De cara a la competencia, Juárez planteó un objetivo claro: disfrutar la experiencia, dar lo mejor en la cancha y buscar la victoria.

La secretaria de Cultura, Deportes y Recreación del municipio, Estefanía Nieva, también estuvo presente durante la despedida de la delegación.

Con el viaje a Mar del Plata, los representantes de Florencio Varela comienzan una nueva etapa de la competencia, después de los entrenamientos y las instancias clasificatorias que les permitieron llegar a la final provincial.