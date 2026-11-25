Frentistas de la zona de Hudson, en Berazategui advirtieron por el levantamiento de locales precarios de chapa sobre el retiro y el espacio público lindero a la Autopista Buenos Aires – La Plata. Exigen intervención municipal y controles viales.

Berazategui. — Un fuerte reclamo vecinal se encendió en las últimas horas en el partido de Berazategui a raíz de una serie de construcciones precarias que comenzaron a levantarse sobre la colectora de la Autopista Buenos Aires – La Plata, en inmediaciones de la localidad de Guillermo Enrique Hudson.

De acuerdo con el testimonio y el material fotográfico acercado por frentistas y comerciantes de la zona a Infosur, en el sector se habrían montado al menos dos estructuras de chapa de manera irregular, avanzando sobre la línea de retiro municipal y ocupando sectores destinados a la vereda y el espacio público.

Según advirtieron los vecinos, una de las edificaciones ya fue concluida mientras que una segunda obra se encuentra actualmente en pleno desarrollo, lindera a comercios habilitados de la traza. «Están montando locales de chapa directamente sobre la vereda de la colectora, fuera de todo reglamento urbano y ocupando el espacio público», señalaron quienes radicaron la inquietud.

Pedido de inspección y seguridad vial

Más allá del perjuicio estético y comercial que denuncian quienes cumplen con las habilitaciones y tributos correspondientes en el distrito, la preocupación apunta también a las condiciones de seguridad vial y peatonal en una arteria de tránsito rápido y constante circulación.

Al tratarse de un corredor estratégico que conecta distintos barrios de Berazategui con los accesos a la autopista, la obstrucción de las veredas y banquinas obliga a los peatones a descender hacia la calzada, incrementando el riesgo de siniestros viales, además de afectar la visibilidad de los automovilistas que ingresan o egresan de la traza.

Frente a este escenario, los frentistas solicitaron la rápida intervención de las áreas de Inspección General, Obras Particulares y Control Urbano de la Municipalidad de Berazategui —así como de los organismos viales con jurisdicción sobre la traza— para que verifiquen la titularidad de los terrenos, constaten si existen permisos de obra vigentes y dispongan la paralización o remoción de las estructuras en caso de comprobarse la ocupación indebida del espacio público.