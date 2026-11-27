El nuevo fenómeno describe a los turistas que exhiben en las redes sus compras en el país asiático. Los 115 millones de visualizaciones en TikTok y los casi 40.000 millones de dólares gastados en siete meses descolocan el relato occidental sobre el riesgo chino.

Por Fernando Capotondo

Viajar a China con las valijas casi vacías y volver con ellas repletas, a punto de explotar, se convirtió en una escena habitual en el nuevo escenario del consumo global. Muchos turistas llegan con lo puesto y dedican sus últimos días en el país a verdaderas maratones de compras, como si se les fuera la vida en ello. Drones DJI, teléfonos plegables Huawei, anteojos inteligentes Rokid, zapatillas Li-Ning y cosméticos C-Beauty ocupan todos los resquicios libres en el equipaje, hasta que finalmente llega el esperado momento de abrir las valijas en casa, grabar un videíto con todo lo adquirido y, como corresponde en estos tiempos, compartirlo en las redes.

De eso se trata más o menos el China Haul, un fenómeno que ya superó los 115 millones de visualizaciones en TikTok. La fórmula cruza el destino del viaje con haul, una palabra en inglés utilizada en las plataformas digitales para nombrar el botín recién desembalado. Sin proponérselo, cada turista que sube su grabación termina funcionando como una vidriera ambulante de la producción china a escala global.

Según el Ministerio de Comercio chino, en los primeros siete meses de 2026 los turistas extranjeros gastaron cerca de 40.000 millones de dólares, un 27,8% más que en igual período de 2025. La Administración Nacional de Inmigración registró 11,6 millones de entradas al país durante el tercer trimestre, casi 9 millones de ellas bajo distintos regímenes de ingreso sin visa.

La experiencia de compra física se viraliza en plataformas como TikTok, donde los usuarios exhiben sus adquisiciones con entusiasmo.

En América Latina, esta política de apertura migratoria contribuyó a que unos 81.000 ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay ingresaran por Shanghái entre junio de 2025 y mayo de 2026, lo que representó un crecimiento del 50,5% respecto al período anterior. Aunque las estadísticas no distinguen los motivos de los viajes, muestran el crecimiento de los visitantes latinoamericanos en uno de los principales centros comerciales del país.

A las facilidades migratorias se suma un sistema de devolución del IVA para los turistas extranjeros. En los comercios habilitados para ofrecer esta modalidad, quienes cumplen los requisitos pueden recibir un anticipo del reintegro en el momento de la compra, sin esperar a abandonar el país. Según la Administración Estatal de Impuestos, durante el primer semestre de 2026 las solicitudes de devolución aumentaron un 366% interanual, mientras que las ventas de productos alcanzados por el beneficio y el valor de los reintegros crecieron un 69%.

El China Haul se suma a una presencia de productos chinos en el consumo internacional que ya tenía otros canales de expansión. Millones de personas compran desde sus casas a través de plataformas como Temu, Shein o AliExpress, mientras los bazares chinos forman parte del paisaje comercial de numerosas ciudades del mundo. Son modalidades anteriores y diferentes de consumo, pero ayudan a dimensionar el escenario en el que irrumpe esta nueva tendencia.

Las valijas que regresan de China, los paquetes de Temu que llegan a domicilio y las bolsas de los bazares tienen algo en común. Buena parte de estos productos termina en hogares de Estados Unidos y Europa, precisamente los mercados cuyos gobiernos advierten sobre los riesgos económicos y estratégicos de la dependencia de Beijing, promoviendo restricciones comerciales. Las objeciones oficiales apuntan a la competencia industrial, los subsidios y la seguridad económica. Pero en la vida cotidiana, millones de consumidores siguen eligiendo esos productos por sus precios, su diseño o sus prestaciones.

Plataformas como Temu, Shein o AliExpress consolidaron la presencia de productos chinos en los hogares occidentales antes del auge del turismo de compras.

Los consumidores estadounidenses ocupan el lugar más paradójico de esta historia. Mientras la Casa Blanca lidera la ofensiva arancelaria contra Beijing, las plataformas chinas siguen teniendo en Estados Unidos un mercado importante. En mayo de 2025, Washington eliminó para los envíos procedentes de China y Hong Kong la exención aduanera que permitía ingresar paquetes de hasta 800 dólares sin pagar derechos de importación. En agosto extendió la medida a todos los países. El cambio encareció las compras directas, pero no borró el interés por los productos chinos. Basta recorrer los videos del #ChinaHaul para encontrar a influencers y turistas estadounidenses mostrando sus adquisiciones en Beijing o Shenzhen con el mismo entusiasmo que los compradores de otros países.

Detrás de esa compulsión por mostrar valijas desbordadas de tecnología y paquetes recién abiertos hay algo más que vanidad digital. Analistas del ecosistema de consumo asiático, como la consultora Ashley Dudarenok, señalan que estos formatos convierten al comprador en una suerte de “explorador astuto”. En un contexto de precios altos en Occidente, conseguir un dron o un teléfono plegable mucho más barato otorga el prestigio de haber descubierto un atajo y poder demostrarlo con pruebas sobre la cama del hotel. Mueran de envidia, consumidores.

El diseño y los precios competitivos atraen a millones de consumidores hacia las marcas y cadenas minoristas de origen asiático.

La profesora Zhang Yiwu, de la Universidad de Pekín, trazó para el medio oficialista Global Times una secuencia de las etiquetas que fueron acompañando el cambio de percepción sobre China en las redes. Primero apareció #ChinaTravel (el descubrimiento turístico), luego #ChinaCool (el atractivo estético), más tarde #Chinamaxxing (la adopción de hábitos) y ahora #ChinaHaul (llevarse China a casa). Para la académica, la evolución muestra que el interés extranjero pasó de lo que hay para ver en China a lo que se puede comprar, probar y experimentar. En esa evolución, el precio abre la puerta, pero lo que mantiene el interés es la combinación de diseño, innovación y eficiencia industrial.

Durante los años 90 y buena parte de los 2000, el sello “Made in China” quedó asociado en los mercados occidentales a la fabricación barata, las imitaciones y los artículos descartables. Hoy, una parte de aquella producción ocupa otro lugar. DJI, Huawei, Li-Ning y Rokid desarrollaron una identidad propia y disputan mercados internacionales. El salto tecnológico de las últimas décadas modificó una imagen que todavía persiste en determinados segmentos del mercado.

Lejos de la antigua imagen de artículos descartables, la industria china seduce al público internacional con innovación, eficiencia y diversidad de productos.

Robert Lea, de Bloomberg Intelligence, señaló que muchas empresas chinas priorizan ganar participación de mercado antes que maximizar sus ganancias. Yanmei Xie, investigadora del Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS) y columnista del Financial Times, prefiere hablar de una “involución” industrial, marcada por la competencia cada vez más intensa entre fabricantes, los excesos de capacidad instalada y una demanda interna todavía débil. Para muchas empresas, reducir precios, liquidar inventarios y buscar compradores en el exterior se convierte en una salida. Desde estas miradas, la escala de producción, un yuan depreciado frente al dólar y los subsidios estatales cuestionados por Estados Unidos y Europa completan el cuadro.

Más allá de los análisis, una parte de la industria china consiguió superar aquella imagen de fabricante de productos baratos y descartables. En TikTok, esa transformación se cuenta cada vez que alguien abre una valija. Del otro lado de la pantalla, millones de consumidores toman nota y, en una de esas, le dan un like.