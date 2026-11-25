Por Mariano Ameghino, especial para Infosur

Hay algo extraordinario en la capacidad de la industria cultural para construir memoria. Una película o una serie que aborda un acontecimiento histórico tiene herramientas que difícilmente puedan igualarse desde otros lenguajes: la imagen en movimiento, la escenografía, la fotografía, los sonidos, la música, las actuaciones. Todo se conjuga para transportarnos a otro tiempo. Como espectadores, nos subimos a una suerte de máquina del tiempo y, por momentos, sentimos que estamos viendo exactamente cómo sucedieron las cosas. Que aquello que aparece en pantalla fue así. Que los personajes hablaron de esa manera, que los acontecimientos ocurrieron en ese orden y que la historia no pudo haber sido de otra forma.

Por supuesto, sabemos que estamos frente a una ficción. Pero no siempre somos conscientes de cuánto de lo que vemos es reconstrucción histórica y cuánto es una licencia narrativa. Allí reside, precisamente, una de las mayores responsabilidades de quienes producen contenidos audiovisuales cuando deciden contar nuestra historia.

La serie Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, es una producción magnífica. Tiene una fotografía extraordinaria, una ambientación de época notable, un parque automotor que reconstruye con enorme precisión la Argentina de los años setenta y una actuación de De la Serna que merece todos los elogios. Es atrapante, tiene suspenso, ritmo y los ingredientes necesarios para convertirse en un gran thriller. Y vaya si lo consigue.

La historia de Aníbal Gordon, un delincuente que atravesó varias décadas de la vida argentina, participó de organizaciones paraestatales, intervino en secuestros, asesinatos y otros delitos, y terminó vinculado a algunos de los episodios más oscuros de nuestra historia, merece ser contada. Es un personaje que permite adentrarse en las zonas más siniestras de la relación entre los servicios de inteligencia, el delito común, la violencia política y el terrorismo paraestatal.

Ahora bien, una cosa es construir un thriller inspirado en hechos reales y otra muy distinta es utilizar acontecimientos históricos para construir una determinada interpretación de nuestra historia. Y es ahí donde Gordon empieza a generar algunas preguntas.

No pretendo reclamarle a una serie de ficción el rigor de un documental ni desconocer las licencias que necesita cualquier narración audiovisual. Sería absurdo. La ficción tiene derecho a condensar personajes, recrear diálogos, modificar situaciones y construir escenas que permitan darle continuidad dramática a una historia. Pero hay límites. Cuando se utilizan acontecimientos reales y se los incorpora a una narración que pretende reconstruir una época, ciertas alteraciones dejan de ser inocentes. Sobre todo cuando pueden modificar el sentido histórico de lo que se está contando.

Un ejemplo que me preocupa particularmente es el tratamiento del Operativo Cóndor de 1966. Está muy bien que una producción de alcance internacional vuelva a poner en circulación aquel acontecimiento. El 28 de septiembre de ese año, un grupo de dieciocho militantes secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas y lo desvió hacia las Islas Malvinas. Allí desplegaron banderas argentinas y realizaron una proclama reivindicando nuestra soberanía sobre el archipiélago.

Fue una acción protagonizada por militantes de la resistencia peronista, encabezados por Dardo Cabo, y María Cristina Verrier, mientras el dictador Onganía tomaba el té y jugaba al polo con el Rey de Inglaterra. Sin embargo, presentarlos simplemente como militantes de la derecha peronista supone una simplificación que no hace justicia a sus trayectorias políticas ni al contexto en el que se desarrolló aquella acción.

Pero hay algo más. La ficción establece una relación entre uno de los protagonistas de aquella operación y el universo criminal de Aníbal Gordon, proyectando una vinculación que termina por mezclar dos historias que merecen ser diferenciadas. Una cosa es la trayectoria política de quienes participaron del Operativo Cóndor y otra, muy distinta, la de un criminal que terminó involucrado en el aparato represivo paraestatal.

Algo parecido ocurre cuando aparece Roberto Santucho. No, Santucho no militaba en Montoneros. Era el principal dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), organizaciones diferentes, con identidades, estrategias y trayectorias propias. No es un detalle menor. Son esas diferencias las que permiten comprender la complejidad de aquellos años.

Y aquí llegamos a una cuestión que atraviesa toda la serie: ¿estamos viendo la historia de Aníbal Gordon o estamos viendo, en realidad, una historia sobre las internas del peronismo?

Hay algo que me llama particularmente la atención. La serie dedica muchísimo tiempo a los conflictos entre sindicalistas, a las disputas entre las distintas facciones del movimiento peronista, a los enfrentamientos entre la derecha y la izquierda y a las operaciones políticas de aquellos años. En cambio, la reconstrucción de Gordon como integrante del aparato represivo de la dictadura y su actuación en Automotores Orletti aparece bastante avanzada la narración. Casi como si primero necesitáramos comprender todos los males del peronismo para recién después llegar a la historia del criminal que protagoniza la serie.

Y la secuencia de personajes tampoco parece inocente en términos narrativos. Perón, López Rega y, después, Aníbal Gordon. Casi como si existiera una línea de continuidad natural entre ellos. ¿En qué lugar de la historia argentina están las pruebas para sostener que Gordon era prácticamente la mano derecha de López Rega? Que Gordon integró la Triple A y estuvo vinculado a la estructura paraestatal que tuvo a López Rega como uno de sus principales organizadores es un dato histórico. Que trabajó para la SIDE y que terminó teniendo un papel central en Automotores Orletti también está documentado. Pero establecer una relación personal de subordinación directa, presentarlo como una suerte de ejecutor privilegiado de López Rega, es otra cosa. Y merece una fundamentación que no puede reemplazarse con una asociación de imágenes.

La documentación judicial permite reconstruir la relación de Gordon con la Triple A, sus vínculos con la SIDE y su posterior actuación en el centro clandestino Automotores Orletti. Allí está la historia criminal y represiva que necesitamos conocer. Pero precisamente por eso resulta llamativo que la serie parezca dedicarle tanta energía a reconstruir las disputas sindicales y políticas del peronismo y deje para una etapa bastante posterior la dimensión más oscura de Gordon: su participación en el terrorismo de Estado.

La pregunta es inevitable: ¿por qué contar la historia de un criminal a partir de una reconstrucción tan extensa de las internas de un movimiento político, cuando buena parte de su trayectoria represiva se desarrolló bajo la dictadura militar iniciada en 1976?

La asociación narrativa me recuerda, salvando las distancias, a algunas decisiones de El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Allí también aparece esa proximidad visual y narrativa entre López Rega y el universo de la criminalidad, como si ambos mundos pudieran quedar reunidos en una misma escena para producir un determinado sentido político. Es una decisión de ficción, por supuesto. Pero no deja de ser una decisión ideológica en términos de representación. Y uno se pregunta si esa misma historia no podría haberse contado de otra manera, poniendo el foco en el aparato represivo que se consolidó a partir del golpe de 1976, sin necesidad de construir esa asociación permanente entre el peronismo y el mundo criminal.

La Guerra Fría había penetrado profundamente en la sociedad argentina y también en el movimiento peronista. Las contradicciones, los enfrentamientos y las disputas internas fueron reales, y sería un error negarlos o intentar ocultarlos. Necesitamos que nuestra historia sea narrada, discutida y revisada. Necesitamos autocrítica. No hay construcción de una memoria colectiva sin la posibilidad de revisar nuestros propios errores.

Pero tampoco podemos permitir que la historia argentina comience siempre donde algunos necesitan que comience.

Apenas se menciona el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, cuando cientos de civiles fueron asesinados por las fuerzas que pretendían derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. A partir de allí, la narración parece encontrar un terreno especialmente fértil para mostrar las contradicciones del peronismo, sus enfrentamientos internos y las consecuencias de aquella disputa. ¿Y todo lo que había ocurrido antes? ¿Y los bombardeos, los fusilamientos, la proscripción, la persecución política y los años de resistencia? ¿No forman parte también de la explicación de aquella Argentina?

El peronismo no está exento de responsabilidades históricas. Mucho menos de contradicciones. Pero reducir la explicación de la violencia política argentina a sus disputas internas es una manera bastante cómoda de contar una historia mucho más compleja.

Y aquí aparece una dimensión que me interesa especialmente: la construcción de subjetividades a través de la industria cultural. Las series no solamente entretienen. También seleccionan, ordenan, jerarquizan y producen sentidos. El espectador puede terminar una temporada convencido de que conoce una época, cuando en realidad ha recibido una interpretación particular de ella.

No hace falta imaginar una conspiración ni atribuirles a sus productores intenciones que no podemos demostrar. Alcanza con preguntarnos qué relato se construye. Qué personajes aparecen asociados, qué acontecimientos se destacan, cuáles quedan relegados y qué responsabilidades terminan ocupando el centro de la escena.

En Gordon, uno puede terminar con la sensación de que el gran problema de la Argentina de aquellos años fue la interna peronista. Y, de paso, que buena parte de los males posteriores pueden explicarse a partir de aquellas contradicciones. Es una lectura posible, pero no es la única ni mucho menos una explicación suficiente.

El peronismo es un movimiento político atravesado por contradicciones, disputas y experiencias muy diferentes. Pero también es el movimiento que transformó profundamente la vida de millones de argentinos, que incorporó derechos sociales, laborales y políticos, que permitió que los trabajadores fueran protagonistas de una historia que hasta entonces parecía escrita por otros. Para quienes creemos que aquella experiencia sigue siendo una de las transformaciones sociales más importantes de nuestra historia, resulta indispensable discutir sus contradicciones sin aceptar que se conviertan en la explicación universal de todos nuestros males.

Hay, además, una curiosidad política que no quiero dejar pasar. En un momento en que el peronismo vuelve a discutir su identidad, sus liderazgos y su reorganización, una producción de esta magnitud pone nuevamente en el centro de la escena sus internas históricas. Uno podría hacer una lectura casi irónica: si la interna peronista vuelve a ocupar tanto espacio en las pantallas, es porque sigue siendo un asunto central de la política argentina. Y si hay algo que la historia nos enseña es que el peronismo nunca dejó de ser un actor que incomoda, interpela y obliga a tomar posición.

Por eso, la serie me gusta y me preocupa al mismo tiempo.

Me gusta Rodrigo de la Serna, me gusta la dirección de Pablo Trapero, me gusta la fotografía, la reconstrucción de época, la música y la capacidad narrativa de una producción que logra mantenernos atrapados frente a la pantalla. Celebro que Netflix haya decidido producir una historia argentina de estas características y que el Operativo Cóndor, Aníbal Gordon y tantos otros acontecimientos vuelvan a despertar el interés de nuevas generaciones.

Pero me preocupa que la potencia de la imagen termine imponiéndose sobre la complejidad de la historia. Que una licencia de ficción se convierta, por repetición, en una verdad instalada en el imaginario colectivo. Que dentro de algunos años tengamos que explicarles a nuestros estudiantes que Roberto Santucho no era montonero, que Dardo Cabo y Cristina Verrier no pueden reducirse a una etiqueta política y que la historia de Malvinas merece bastante más que una escena de un thriller.

La ficción puede tomarse licencias. La historia, en cambio, exige responsabilidad.

No le pido a Netflix que escriba nuestra historia. Tampoco a Adrián Suar ni a Pablo Trapero. Les pido algo bastante más sencillo: que cuando decidan contarla, no pierdan de vista que del otro lado de la pantalla hay una sociedad que construye su memoria también con esas imágenes.

Bien por Rodrigo de la Serna. Bien por Trapero. Bien por la producción. Pero, después de ver Gordon, conviene recordar algo: una serie puede ser extraordinaria y, al mismo tiempo, merecer una mirada crítica. Porque con Netflix y con Adrián Suar, como con cualquier industria cultural, no alcanza con mirar. También hay que aprender a leer.