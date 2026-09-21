Watson, sin vueltas: «Axel marca el rumbo» para 2027

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, ratificó su respaldo al Gobernador bonaerense como alternativa presidencial del peronismo, ante la militancia reunida en el plenario nacional de Derecho al Futuro.

AVELLANEDA.– Andrés Watson no dejó margen para la interpretación. Cuando le tocó el turno de hablar en uno de los paneles del plenario nacional del Movimiento Derecho al Futuro, el intendente de Florencio Varela eligió una sola dirección y la nombró con todas las letras: la de Axel Kicillof.

Los que compartían el tablado y los que escuchaban dentro de la carpa aplaudieron con fuerza. Otros gritaban a coro, «Se siente, Axel Presidente».

El sábado, en Avellaneda, el jefe comunal ratificó su apoyo al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires como alternativa presidencial del peronismo para los comicios del año próximo.

«Axel Kicillof marca el rumbo para recuperar la Argentina en 2027 con trabajo, salud, educación y obra pública», afirmó Watson. Y siguió con una descripción del mandatario provincial: «Convoca, une, propone con hechos concretos no solo la defensa, sino el crecimiento de la Patria».

Axel Kicillof y Verónica Magario en el plenario de Avellaneda.

Un mensaje para adentro y para afuera

Watson habló de capacidad de conducción más que de nombres propios. Según planteó, la fuerza y la habilidad de Kicillof para «ordenar multisectorialmente» son la base para dar la disputa política que viene.

En el tramo más duro de su intervención, el Alcalde apuntó directamente contra el Gobierno nacional. «Enfrentaremos de manera colectiva el modelo de país de pobreza planificada que crea Milei», sentenció, en el cierre del multitudinario encuentro con la militancia.

Qué significa para Florencio Varela

Con este posicionamiento, el intendente varelense sale a fijar postura en la discusión interna del peronismo, con la mirada puesta en 2027. Watson gobierna un distrito del sur del Conurbano que forma parte del corazón político del peronismo bonaerense.