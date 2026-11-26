Un paseo rutinario a la vuelta de su casa, una reja entreabierta y un nombre poco feliz para una mascota. Esa combinación exacta fue suficiente para que el influencer varelense Nicolás Sanders ( @elnicoosanders ) pasara de caminar tranquilo con su perro a verse rodeado por tres patrulleros, señalado por todo el barrio y demorado durante cinco horas en una dependencia policial.

El propio creador de contenido reconstruyó la secuencia en un video publicado en sus redes sociales —que rápidamente se viralizó entre los vecinos de Florencio Varela— con el objetivo de aclarar lo sucedido y despejar cualquier sospecha en su cuadra.

El grito que desató el pánico en la cuadra

Todo comenzó cuando Sanders sacó a pasear a su perro por una cuadra que no solía transitar. En un descuido, el animal —de tamaño pequeño— se metió dentro del terreno de una vivienda. La preocupación del joven escaló en segundos al advertir que, detrás de una segunda reja interna de esa misma propiedad, había un perro de gran porte.

Ante el temor de que el animal más grande atacara a su mascota, Sanders se trepó a la reja del frente para intentar hacerlo salir. Primero lo llamó en voz baja, pero al ver que seguía avanzando hacia el interior del terreno, empezó a gritar desesperado por su nombre: “Asesino”.

“¡Asesino, vení para acá, asesino!”, repitió a los gritos mientras intentaba alcanzarlo desde la vereda. Para los vecinos que escucharon la escena sin ver al cachorro, la frase sonó como el anuncio de un ataque o un intento de intrusión.

Alarma vecinal y tres patrulleros en tres minutos

La reacción del barrio fue inmediata. Alguien accionó la alarma vecinal y un frentista —que, según relató el propio joven, cumpliría funciones en la policía o en la guardia comunal— dio aviso por handy. En apenas tres minutos, tres patrulleros llegaron al lugar.

La tensión creció cuando los vecinos comenzaron a salir a la vereda. “Una señora salió diciendo: ‘¡A él, a él, gritan al asesino, a él!’. Y otra señora decía: ‘No, vos me querías entrar a robar’”, contó Sanders sobre el momento en que quedó acorralado frente a las miradas de quienes lo reconocían por vivir a la vuelta.

En medio del tumulto, el influencer intentaba mostrarle a los efectivos la chapita identificatoria colgada en el collar de su mascota para demostrar que, efectivamente, el perro llevaba ese nombre y que no se trataba de ningún delito.

Cinco horas en la comisaría y el descargo para los vecinos

Pese a las explicaciones en la vereda, los uniformados resolvieron trasladarlo junto con su perro para formalizar el procedimiento. “Me dijeron: ‘Te tenemos que llevar a declarar porque así también los vecinos se quedan tranquilos y nos sacamos todos las dudas’”, recordó.

Según su testimonio, permaneció alrededor de cinco horas en la dependencia policial respondiendo preguntas y firmando actas hasta que finalmente recuperó la libertad, aunque reconoció que el episodio le dejó una causa abierta vinculada al incidente. En su relato, también destacó el trato recibido por uno de los efectivos durante la demora.

Ya de regreso en su casa y junto a su mascota, Sanders decidió grabar el descargo en formato storytime para llevar tranquilidad a su comunidad y cerrar el malentendido con sus vecinos: “Queríamos hacer este video para aclarar a la gente del barrio que se re confundieron y que yo no soy ningún ladrón”.