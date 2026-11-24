El hombre de 34 años está acusado de exigiro dinero a los automovilistas para estacionar en las inmediaciones del predio comercial. Fue trasladado a la Comisaría Sexta de Florencio Varela.

En el marco de los operativos de control y prevención desplegados durante el fin de semana, personal policial aprehendió a un hombre que actuaba como cuidacoches informal —modalidad conocida popularmente como «trapito»— en las inmediaciones de la tradicional Feria de Ingeniero Allan, en Florencio Varela.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 1282 y 1201, una zona de intenso movimiento vehicular y peatonal durante los días de feria. Según informaron fuentes policiales a Infosur, los efectivos observaron al individuo realizando señas para acomodar vehículos en la vía pública y exigiendo posteriormente una suma de dinero a los conductores.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificar al sujeto, un hombre de 34 años. Tras cursar sus datos por el sistema informático, se constató que no poseía pedidos de captura ni impedimentos legales vigentes en su contra.

No obstante, el sospechoso fue aprehendido por averiguación de ilícito y trasladado a la sede de la Comisaría Sexta de Florencio Varela. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 descentralizada, que dispuso las actuaciones de rigor correspondientes.