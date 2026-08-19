Watson le pidió al ministro Alonso «multiplicar y fortalecer» la seguridad en Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, le pidió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, «multiplicar y fortalecer» los mecanismos de seguridad en Florencio Varela, tras una semana marcada por hechos delictivos que dejaron tres vecinos del distrito fallecidos.

El encuentro se realizó el martes por la tarde en el complejo policial multiagencia «Puente 12», en La Matanza, donde ambos funcionarios delinearon acciones concretas vinculadas a la protección ciudadana.

«Durante el fin de semana, hablé en reiteradas oportunidades con el gobernador Axel Kicillof quien, de inmediato, instruyó a su gabinete para concretar esta reunión hoy», explicó Watson.

El pedido concreto del intendente

El jefe comunal detalló ante el ministro provincial cuáles fueron sus principales reclamos: «Exigí un fortalecimiento de los patrullajes, operativos, allanamientos en urgencia, investigaciones, controles vehiculares con la misión de interceptar rodados en las diferentes regiones del partido».

Watson también repasó las herramientas que el Municipio pone a disposición para complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad: cámaras de monitoreo, dispositivos enlazados al Anillo Digital, renovación del alumbrado público, instalación de fibra óptica y el alquiler de distintas dependencias, entre otras estrategias.

Una semana que empezó con una carta abierta

El pedido de esta semana es una continuidad de lo que Watson había planteado el lunes pasado, cuando publicó una carta abierta a los vecinos y vecinas tras la ola de violencia que atravesó al barrio San Francisco. En ese mensaje había hablado de «un momento de profundo dolor» y pedido que la causa avance «con celeridad y rigurosidad», además de asegurar que no dejaría de reclamar hasta dar con los «responsables identificados y condenados».

Del encuentro con el ministro Alonso también participaron el jefe de la Policía bonaerense, Javier Villar; el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; el secretario de Gobierno de Florencio Varela, Daniel Dono Leidi; y superintendentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.