El diario Infosur fue acreditado como miembro fundacional del Partenariado de Medios de Comunicación de Asia-Pacífico (APMP), una alianza impulsada por la agencia Xinhua que reúne a 310 organizaciones de 41 países en el marco de APEC 2026.

Florencio Varela. — En un paso histórico para el periodismo regional del sur del Conurbano bonaerense, Infosur fue certificado oficialmente como Socio Certificado (Certified Partner) del Partenariado de Medios de Comunicación de Asia-Pacífico (APMP), una red internacional de cooperación periodística propuesta e impulsada por la prestigiosa agencia estatal de noticias Xinhua y presidida por Fu Hua.

La iniciativa, puesta en marcha oficialmente el pasado 21 de noviembre en Beijing, cuenta con un grupo fundacional integrado por 310 organizaciones de medios de comunicación y centros de estudios de 41 países y regiones. Con esta acreditación, Infosur se suma a un ecosistema global orientado a fortalecer la comunicación colaborativa, el intercambio de contenidos multimedia de alta calidad y la innovación tecnológica en el sector periodístico.

El origen de esta alianza se remonta al Foro de Medios de Comunicación de Asia-Pacífico celebrado el 5 de septiembre, encuentro que reunió a más de 400 representantes internacionales junto a delegados de organismos de las Naciones Unidas (ONU). Allí se sentaron las bases de un programa que busca fomentar la cooperación de beneficio mutuo entre redacciones de todo el mundo.

De acuerdo con los lineamientos oficiales de la red, el APMP articulará su trabajo en torno a cuatro plataformas clave: el diálogo de alto nivel entre directivos de medios, la comunicación colaborativa, la innovación tecnológica y la cooperación pragmática. Esto incluirá la producción conjunta de informes especiales, entrevistas compartidas, programas de formación profesional y viajes de cobertura internacional para periodistas.

Además, tanto el Partenariado de Medios de Comunicación de Asia-Pacífico como el denominado Consenso de Shenzhen fueron incorporados oficialmente en la lista de logros y eventos de China en su rol de país anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, otorgándole al programa un respaldo institucional de primer orden a nivel global.

Para Infosur, esta certificación internacional representa un reconocimiento a su trayectoria informativa en Florencio Varela y la región, consolidando un puente directo entre el periodismo local de cercanía y las principales redes de información del mundo.