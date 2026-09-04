La Copa América de Fútbol para Ciegos comienza este sábado en San Pablo, Brasil, con el debut histórico de Las Murciélagas y la defensa del título de Los Murciélagos. En el seleccionado femenino está la varelense Micaela Segovia, una de las arqueras convocadas.

Hay historias que comienzan con un viaje. Para Micaela Segovia, el viaje hacia San Pablo representa además la posibilidad de ser parte de un momento que quedará marcado en la historia del fútbol para ciegos argentino.

La arquera de Florencio Varela integra el plantel de Las Murciélagas, que este sábado protagonizarán el debut de la primera Copa América femenina de Fútbol para Ciegos.

La competencia se disputará en San Pablo, Brasil, del 5 al 12 de septiembre, y tendrá una particularidad para el deporte argentino: mientras el seleccionado femenino dará su primer paso continental, Los Murciélagos llegarán a territorio brasileño con la corona que buscarán defender.

Dos selecciones. Dos desafíos distintos. Una misma camiseta.

Una varelense en un debut histórico

Micaela Segovia fue convocada como una de las arqueras del seleccionado argentino femenino, junto a Ludmila Bianchi.

El plantel dirigido por Gonzalo Abbas se completa con Guillermina Corrales, Agustina Medina Páez, Florencia Massenzana, Micaela Ortiz, Yohana Aguilar, Elena Quinteros, Gracia Sosa Barreneche y Florencia Rodas.

Para Segovia, representar a la Argentina en esta primera Copa América femenina significa también llevar a una cancha internacional el nombre de Florencio Varela.

El debut será este sábado 5 de septiembre a las 15, frente a México.

Luego llegará Canadá, el domingo 6 a las 10:10, y finalmente Brasil, el lunes 7 en el mismo horario, para cerrar la fase de grupos.

Los Murciélagos van por otra corona

La historia masculina es diferente, pero el objetivo también es enorme.

Los Murciélagos llegan a San Pablo como últimos campeones de la Copa América y buscarán volver a quedarse con el título en la casa de uno de sus principales rivales históricos.

El entrenador Darío Lencina convocó a Guido Consoni y Germán Muleck como arqueros, mientras que el plantel de campo está integrado por Federico Accardi, Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Ezequiel “Junior” Fernándes, Jesús Merlos, Matías Olivera, Ignacio Oviedo, Froilán Padilla, Braian Pereyra y Mario Ríos.

“Estoy muy satisfecho con la preparación que hicimos”, señaló Lencina antes de partir hacia Brasil.

El seleccionado masculino debutará el domingo 6 de septiembre a las 14 frente a Costa Rica. Después enfrentará a Guatemala, el lunes 7 a las 18, y cerrará la fase de grupos ante México, el martes 8 a las 13:30.

Una Copa América que abre una historia

En San Pablo, la Argentina tendrá dos misiones.

Las Murciélagas buscarán abrir un camino que hasta ahora no tenía una Copa América femenina. Y allí estará Micaela Segovia, la arquera varelense que forma parte de ese primer capítulo.

Los Murciélagos, en cambio, intentarán sostener una historia de títulos y regresar de Brasil con la copa nuevamente en sus manos.

La pelota comenzará a rodar este sábado.

Y para Florencio Varela habrá una razón más para mirar hacia San Pablo: una de las protagonistas de este estreno histórico llevará la camiseta argentina y será Micaela Segovia.