Últimos 10 campeones del fútbol argentino: temporadas, equipos y resultados 

El fútbol argentino atraviesa una etapa marcada por cambios de formato, nuevos protagonistas y una lucha por los títulos que ya no queda limitada exclusivamente a los clubes históricamente más poderosos. Los aficionados siguen cada definición a través de estadios, transmisiones y plataformas vinculadas al deporte como Orowin casino, especialmente cuando el campeonato entra en sus jornadas decisivas.

Durante las últimas temporadas, River Plate y Boca Juniors consiguieron nuevas estrellas, pero también aparecieron campeones como Vélez Sarsfield, Platense, Estudiantes, Rosario Central y Belgrano.

Repasar los últimos diez campeones permite observar cómo cambió la Primera División, qué equipos consiguieron imponerse y de qué manera los nuevos formatos modificaron la definición de los títulos.

¿Quiénes fueron los últimos 10 campeones del fútbol argentino?

Para elaborar la lista se consideran los títulos de Primera División reconocidos por la AFA y se toma como punto de partida el Apertura 2026, último torneo finalizado al momento de este repaso. El Clausura 2026 todavía no había definido a su campeón.

Temporada / torneo Campeón Definición Apertura 2026 Belgrano Final vs. River Clausura 2025 Estudiantes Final vs. Racing Liga 2025 Rosario Central Tabla anual Apertura 2025 Platense Final vs. Huracán Liga Profesional 2024 Vélez Sarsfield Tabla Liga Profesional 2023 River Plate Tabla Liga Profesional 2022 Boca Juniors Tabla Liga Profesional 2021 River Plate Tabla Superliga 2019/20 Boca Juniors Tabla Superliga 2018/19 Racing Club Tabla

La lista muestra una característica importante: el concepto de campeón argentino se ha adaptado a diferentes sistemas de competición. Los torneos recientes incorporaron fases de grupos y eliminatorias, mientras que varias ediciones anteriores se decidieron mediante una tabla de posiciones.

Los últimos campeones, temporada por temporada

Los campeones más recientes

Belgrano protagonizó una de las grandes novedades de 2026. El conjunto cordobés terminó quinto en su zona del Apertura y posteriormente eliminó a Talleres, Unión y Argentinos Juniors. En la final derrotó 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes para quedarse con el campeonato.

En el Clausura 2025, Estudiantes de La Plata llegó a la definición frente a Racing. El encuentro terminó 1-1 después del tiempo extra y el Pincha ganó 5-4 en los penales.

La temporada 2025 también reconoció a Rosario Central como Campeón de Liga por su posición en la tabla anual, mientras que el Apertura quedó en manos de Platense. El Calamar consiguió el primer campeonato de Primera División de su historia derrotando 1-0 a Huracán en la final.

Los campeones anteriores

Antes de la modificación del formato, los títulos se resolvían principalmente mediante tablas de posiciones. Vélez fue campeón en 2024, River se consagró en 2023 y Boca consiguió el campeonato de 2022.

River también había ganado la Liga Profesional 2021, mientras Boca fue campeón de la Superliga 2019/20 y Racing había conquistado la edición 2018/19.

¿Qué equipos aparecen más veces entre los últimos 10 campeones?

La distribución de los últimos diez títulos muestra un escenario bastante abierto. Ningún club domina de manera absoluta el período seleccionado.

La cantidad de apariciones queda así:

River Plate: 2 títulos.

Boca Juniors: 2 títulos.

Racing Club: 1 título.

Vélez Sarsfield: 1 título.

Platense: 1 título.

Rosario Central: 1 título.

Estudiantes de La Plata: 1 título.

Belgrano: 1 título.

River y Boca son los únicos equipos que aparecen dos veces. Los otros seis campeonatos quedaron repartidos entre seis clubes diferentes.

La variedad resulta especialmente visible desde 2024: Vélez, Platense, Rosario Central, Estudiantes y Belgrano consiguieron incorporarse consecutivamente a la lista de campeones reconocidos por la AFA.

River Plate y Boca Juniors en los últimos campeonatos

River Plate y Boca Juniors continúan ocupando un lugar central en el fútbol argentino, pero el repaso reciente demuestra que la competencia por los campeonatos se extendió a otros clubes.

Boca conquistó la Superliga 2019/20 y volvió a celebrar con la Liga Profesional 2022. River, por su parte, ganó los campeonatos de 2021 y 2023.

La etapa posterior presenta una tendencia diferente. Vélez se quedó con el campeonato de 2024 y durante 2025 aparecieron Platense, Rosario Central y Estudiantes. En el Apertura 2026, River volvió a alcanzar una definición, pero perdió 3-2 frente a Belgrano.

De esta manera, los dos gigantes mantienen una presencia importante, aunque ya no concentran todos los campeonatos del período reciente.

Los campeones que rompieron el dominio de los grandes

Uno de los aspectos más interesantes del período es la aparición de campeones diferentes. Racing abrió esta lista con su conquista de la Superliga 2018/19 y Vélez volvió a celebrar en 2024.

Platense protagonizó uno de los casos más destacados. En el Apertura 2025 terminó sexto en su zona y luego eliminó a Racing, River y San Lorenzo antes de vencer 1-0 a Huracán en la final. Fue su primer campeonato de Primera División.

Estudiantes también aprovechó el sistema eliminatorio para conquistar el Clausura 2025, mientras que Belgrano se convirtió en campeón del Apertura 2026 después de superar a River en una final de cinco goles.

Estos resultados reflejan una característica del fútbol argentino reciente: clasificar a las rondas decisivas puede permitir que equipos que no terminaron primeros durante la fase inicial construyan posteriormente una campaña campeona.

¿Cómo se definieron los últimos títulos?

Los diez campeonatos analizados no utilizaron un único sistema. Por eso, comparar solamente los resultados finales puede ocultar diferencias importantes entre las temporadas.

Entre los métodos utilizados aparecen:

Tabla de posiciones: el campeón se determina por los puntos acumulados durante el torneo.

Fase de zonas: los clubes se dividen en grupos antes de avanzar a las eliminatorias.

Playoffs: los clasificados disputan cruces directos.

Final en estadio neutral: utilizada para definir los torneos Apertura y Clausura recientes.

Tabla anual: suma resultados de diferentes fases de la temporada y puede otorgar reconocimientos y plazas internacionales.

El formato de 2025, por ejemplo, dividió a los 30 participantes en dos zonas de 15. Los ocho mejores de cada grupo avanzaron a octavos de final, seguidos por cuartos, semifinales y una final en cancha neutral.

Cómo cambió el formato del fútbol argentino

El campeonato argentino experimentó varias transformaciones durante el período analizado. Las ediciones de 2021, 2022, 2023 y 2024 estuvieron asociadas a campeonatos definidos principalmente mediante tablas generales de posiciones.

En 2025 regresaron las denominaciones Apertura y Clausura, pero con una estructura distinta a la utilizada históricamente. Los equipos fueron separados en zonas y posteriormente disputaron eliminatorias.

El modelo continuó en 2026, nuevamente con dos zonas, una fase inicial y cruces eliminatorios.

Esto modifica considerablemente el camino hacia el título. En un campeonato de tabla larga, la regularidad durante muchas jornadas suele ser decisiva. En un sistema con playoffs, en cambio, además de clasificar es necesario superar partidos eliminatorios en los que un resultado puede determinar toda la campaña.

¿Cuál fue el campeón más dominante?

Determinar qué campeón fue el más dominante requiere considerar que los formatos no fueron iguales. Un equipo que gana una liga por puntos recorre un camino diferente al de otro que debe superar una fase regular y varios partidos eliminatorios.

River Plate tuvo una campaña especialmente sólida en la Liga Profesional 2023 y aseguró el campeonato con margen antes del cierre del torneo. También había construido un ciclo ganador en 2021.

Los campeones surgidos mediante playoffs ofrecen otro tipo de mérito. Platense, por ejemplo, debió eliminar como visitante a Racing y San Lorenzo, además de superar a River por penales en el Monumental antes de vencer a Huracán en la final.

Belgrano siguió un recorrido similar en 2026: terminó quinto en su zona y necesitó superar tres eliminatorias antes de derrotar a River en la definición.

Por eso, dominio y dificultad competitiva no siempre significan exactamente lo mismo.

Qué muestran los últimos 10 campeones

El repaso permite identificar varias tendencias del fútbol argentino reciente:

River y Boca siguen siendo protagonistas, pero no monopolizan los campeonatos.

Ocho clubes diferentes aparecen entre los últimos diez campeones considerados.

Los cambios de formato aumentaron la importancia de los partidos eliminatorios.

Platense y Belgrano demostraron que no es obligatorio terminar primero en una zona para ser campeón.

La regularidad continúa siendo fundamental cuando el título depende de una tabla.

Los playoffs pueden generar definiciones más abiertas e impredecibles.

La combinación de clubes históricos, nuevos campeones y sistemas de competición diferentes explica por qué resulta difícil establecer una única fórmula para conquistar actualmente el fútbol argentino.

Conclusión

Los últimos diez campeones del fútbol argentino muestran una etapa de notable variedad. River Plate y Boca Juniors consiguieron dos títulos cada uno dentro del recorte analizado, pero Racing, Vélez, Platense, Rosario Central, Estudiantes y Belgrano también alcanzaron la consagración.

Al mismo tiempo, los cambios reglamentarios transformaron el camino hacia el campeonato. Las ligas definidas mediante tablas convivieron con nuevos Apertura y Clausura organizados mediante zonas y playoffs.

La conquista de Belgrano en el Apertura 2026 es el capítulo más reciente de esta lista, mientras el Clausura 2026 todavía debe definir a su campeón. La sucesión de equipos ganadores confirma que la Primera División argentina atraviesa un período en el que diferentes proyectos pueden llegar hasta el título.

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