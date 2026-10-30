Lo que debía ser una jornada deportiva de formación y juego terminó en un tenso episodio de llanto, acusaciones de hostigamiento e indignación. Un grave hecho ocurrido en las instalaciones del Polideportivo Municipal La Patriada salpicó al handball de Florencio Varela y provocó un duro cruce de posturas institucionales tras la viralización de actos de acoso hacia jugadoras menores de edad.

La controversia estalló tras la difusión de un contundente comunicado emitido por la subcomisión de Handball Sagrado Corazón, donde expresaron su más ferviente repudio a una serie de supuestas agresiones verbales y digitales dirigidas contra su plantel de la categoría menores durante un encuentro disputado en el complejo municipal.

Según detallaron desde la institución, un hombre adulto se posicionó detrás de la portería durante el desarrollo del juego para lanzar ofensas contra la arquera visitante: «Realizó comentarios ofensivos dirigidos hacia nuestra arquera, generando una situación de hostigamiento y acoso que terminó con nuestra jugadora llorando durante el partido», denunció la comisión directiva del club, remarcando que el agresor es mayor de edad, está identificado y es familiar directo de una deportista local.

Provocaciones en redes y camisetas en el piso

El conflicto no quedó únicamente en el terreno de juego. De acuerdo con lo expuesto por Sagrado Corazón, la misma persona relacionada con la cuenta de Instagram atribuida al entorno local ( @patriadahb ) exhibió fotografías provocativas donde se veían camisetas del club visitante arrojadas en el suelo como muestra de desprecio hacia la identidad de la institución.

Lo más preocupante de la acusación señala además a miembros del propio cuerpo técnico municipal, a quienes responsabilizan por haber presenciado y formado parte de la escena sin intervenir para frenar la falta de respeto hacia las jóvenes deportistas.

Ante la falta de respuestas arbitrales y la inacción en el lugar, desde Sagrado Corazón exigieron la intervención de oficio de la FeMeBal (Federación Metropolitana de Handball) y solicitaron medidas concretas a la Municipalidad de Florencio Varela y a la Subsecretaría de Deportes local para sentar precedentes y evitar que el deporte infantil se convierta en un escenario de intimidación.

La respuesta oficial de Handball La Patriada

Frente al impacto de la denuncia y el revuelo causado en la comunidad deportiva varelense, desde la representación de Handball La Patriada hicieron público un comunicado institucional para fijar su posición respecto a los hechos.

En el escrito, el club municipal reafirmó su compromiso con la convivencia y el juego limpio: «Reafirmamos los valores y principios que representan a nuestra institución. Trabajamos constantemente para fomentar el compañerismo, el respeto y el buen trato tanto dentro como fuera de la cancha», expresaron.

Asimismo, enfatizaron que el espacio deportivo debe ser un lugar de aprendizaje y contención: «Nuestra institución no avala, justifica ni acompaña ningún tipo de conducta que implique violencia, hostigamiento, provocación o falta de respeto hacia otras personas, independientemente del contexto en el que se produzca», concluyeron, marcando distancia de los comportamientos individuales denunciados.

El caso ya se encuentra en boca de padres, dirigentes y autoridades deportivas locales, a la espera de que los organismos fiscalizadores determinen sanciones preventivas para garantizar la seguridad de las menores en los próximos partidos del torneo.