Una pareja de vecinos de la localidad de Ingeniero Allan, Florencio Varela, fue detenida en las últimas horas acusada de desvalijar una vivienda lindera mientras su propietario se encontraba ausente. En un rápido allanamiento, la Policía logró recuperar los muebles y electrodomésticos sustraídos.

El hecho se registró este domingo en el cruce de las calles 1134 y 1126. Todo quedó al descubierto cuando un hombre de 58 años, quien había quedado al cuidado de la propiedad de su hermano, se acercó a revisar el inmueble y se encontró con una escena inesperada.

De acuerdo al relato brindado a los efectivos del Comando de Patrullas que acudieron tras un llamado al 911, el denunciante observó salir de la finca a un vecino del barrio acompañado por su pareja, quienes cargaban distintas pertenencias de su familiar. Al inspeccionar el frente de la casa, constató que la puerta de acceso había sido violentada.

Ante la denuncia, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Sexta de Florencio Varela inició las actuaciones correspondientes y solicitó un allanamiento en urgencia sobre el domicilio de los sospechosos.

Durante el procedimiento, los uniformados concretaron la aprehensión de un hombre de 34 años y una mujer de 32. Asimismo, en el interior de la propiedad secuestraron los elementos denunciados como robados: una heladera, camas, ropa de cama y diversas prendas de vestir, los cuales fueron restituidos a su dueño.

Ambos detenidos quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de la fiscalía en turno, imputados bajo la carátula de «robo calificado por fractura de puerta en lugar habitado» (modalidad escruche).