La Policía llegó a una vivienda en Florencio Varela tras un llamado que alertaba sobre una violenta discusión. La mujer fue encontrada sin vida, con múltiples heridas de arma blanca. Su pareja tenía lesiones en el cuello y fue trasladada al Hospital Mi Pueblo. Las primeras averiguaciones apuntan a un femicidio.

Un nuevo episodio de violencia de género terminó con una mujer asesinada en circunstancias que ahora son investigadas por la Justicia. El hecho salió a la luz cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron a una vivienda tras recibir un llamado que alertaba sobre una fuerte discusión de pareja y personas heridas con un arma blanca.

Al llegar, los policías encontraron a una mujer sin signos vitales. Presentaba múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

En el mismo lugar estaba su pareja, quien también tenía lesiones. Según las primeras averiguaciones, el hombre sería el presunto autor del ataque y posteriormente se habría autoinfligido heridas en el cuello.

El sospechoso fue trasladado con signos vitales al Hospital Mi Pueblo, donde quedó bajo atención médica.

La Justicia investiga un posible femicidio en Varela

Las primeras actuaciones apuntan a un femicidio, aunque serán la investigación judicial y los resultados de las pericias los que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y las responsabilidades penales.

La escena fue preservada para el trabajo de los peritos, que deberán relevar rastros y elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1.