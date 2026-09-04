El Frente Renovador acelera en la Tercera y pone a Varela en el centro

Dirigentes y diputados provinciales de la Tercera Sección del Frente Renovador participaron de un encuentro plenario. Con Sergio Massa todavía sin confirmar candidatura, el espacio comenzó a ordenar su estructura territorial.

El Frente Renovador volvió a poner en movimiento su estructura política en la Tercera Sección Electoral y esta vez el punto de encuentro fue Florencio Varela.

Este jueves, dirigentes del espacio y tres diputados provinciales participaron del Encuentro Plenario de la Tercera Sección Electoral del Frente Renovador, una reunión que tuvo como escenario al distrito y que mostró a la dirigencia massista retomando el trabajo territorial de cara a un escenario político que todavía mantiene varias incógnitas abiertas.

Entre los presentes estuvieron los diputados provinciales Rubén Eslaiman, Ayelén Rasquetti y Roberto Vázquez, además de dirigentes y referentes del Frente Renovador de distintos distritos de la Tercera.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del doctor Guillermo Poletti, dirigente del Frente Renovador y referente local del espacio en Florencio Varela.

Más allá de los discursos y de la reunión formal, el dato político estuvo en el movimiento de la estructura territorial.

Dirigentes y diputados provinciales del Frente Renovador participaron del plenario de la Tercera Sección realizado en Florencio Varela.

Massa todavía no confirmó, pero el espacio se mueve

El encuentro se produce mientras una de las principales incógnitas del Frente Renovador continúa sin respuesta definitiva: la eventual candidatura de Sergio Massa.

El máximo referente del espacio todavía no confirmó si será candidato, pero esa indefinición no impidió que el armado territorial comenzara a tomar ritmo.

La Tercera Sección, uno de los principales territorios electorales de la provincia de Buenos Aires, aparece así nuevamente en el radar del massismo.

Y Florencio Varela fue esta vez el lugar elegido para reunir a parte de esa estructura.

La Tercera, territorio clave

La actividad reunió a dirigentes que tendrán un papel importante en el despliegue territorial del espacio en los próximos meses.

El encuentro funcionó como una señal hacia adentro: mientras se espera conocer cuáles serán las definiciones electorales y cómo quedará configurado el escenario político, el Frente Renovador comenzó a mostrar que conserva capacidad de organización y presencia territorial.

Para el massismo, la Tercera Sección representa además un territorio estratégico por su peso electoral y por la presencia histórica del peronismo y de las distintas expresiones que confluyeron en el Frente Renovador.

En ese contexto, Florencio Varela volvió a ser escenario de una reunión política de alcance seccional.

Todavía no hay una candidatura confirmada de Massa ni un mapa electoral definitivo. Pero el movimiento ya comenzó.

Y esta vez, la señal política llegó desde la Tercera Sección y tuvo a Florencio Varela como punto de encuentro.