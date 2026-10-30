Darío D’Aquino, nuevo secretario general de la Federación de Municipales Bonaerenses

El secretario general de los Trabajadores Municipales de Florencio Varela fue elegido para conducir la Federación durante un Congreso de Secretarios Generales y Congresales realizado este viernes en Mar del Plata.

Florencio Varela tendrá a Darío D’Aquino al frente de una nueva responsabilidad en el ámbito sindical. El actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Varela fue elegido secretario general de la Federación de Municipales, durante el Congreso de Secretarios Generales y Congresales que se desarrolló este viernes 30 de octubre en Mar del Plata.

La elección se concretó en el marco del encuentro gremial que reunió a representantes sindicales y congresales, donde se definió la conducción de la Federación.

La designación representa un nuevo espacio de representación para D’Aquino, quien conduce el gremio de los trabajadores municipales varelenses y ahora tendrá a su cargo la conducción de la organización federativa.