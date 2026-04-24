Policiales

Violencia de género en Florencio Varela: ordenan detener al agresor

By: Redaccion

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El caso de violencia de género en Florencio Varela dio un giro en las últimas horas: la Justicia ordenó allanar la vivienda del acusado y detenerlo por las agresiones cometidas contra su expareja, en un hecho que había generado fuerte preocupación por su reincidencia.

Según documentación judicial a la que accedió Infosur, el Juzgado de Garantías N°6 dispuso el allanamiento de la vivienda ubicada en la calle Batalla de Ontiveros al 2300 y la detención de Marcelo Tomás Achaval.

La medida fue firmada el 23 de abril de 2026 y se enmarca en la causa, con intervención de la Fiscalía N°10 descentralizada de Florencio Varela.

De la denuncia al avance judicial por violencia de género en Florencio Varela

El caso había tomado estado público tras el brutal ataque con un cúter en Bosques, donde la víctima volvió a ser agredida por su expareja, quien ya registraba antecedentes de violencia de género en Florencio Varela.

La falta de detención inmediata había generado alarma, al tratarse de un agresor reincidente.

De acuerdo al expediente, los hechos fueron encuadrados como lesiones leves agravadas por el vínculo, en el marco de una relación de pareja.

El dato clave: el giro del caso

La orden de detención marca un cambio en la causa, que hasta ahora estaba bajo cuestionamiento por la falta de respuesta judicial ante reiterados episodios de violencia.

Con la orden de allanamiento ya firmada, resta saber si el procedimiento logra dar con el acusado. En Florencio Varela, el caso sigue bajo máxima tensión.

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