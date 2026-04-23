La Ford F 150 usada en Argentina se mueve en un circuito chico pero con valores que no bajan

La Ford F 150 acumuló unas 2300 unidades vendidas en Argentina desde su relanzamiento en 2019 y más de 500 entregas solo en 2023, números que en el segmento de pickups full size la convirtieron en la más elegida del país durante ese período. Son cifras modestas si uno las compara con las 50000 Ranger que cambiaron de mano como usadas en 2025, pero la F 150 opera en un mercado completamente distinto donde el volumen es bajo, los precios de entrada rondan los 100 millones de pesos para una Tremor V8 y superan los 107 millones para la Lariat Híbrida, y las unidades que entran al circuito de segunda mano tienden a quedarse poco tiempo publicadas porque la demanda excede a la oferta disponible en casi todas las plataformas. En un marketplace importante había alrededor de 164 publicaciones activas de F 150 usadas y nuevas la última vez que revisé, contando todas las generaciones y versiones, lo que da una idea de lo estrecho que es el mercado y de por qué los valores de reventa se mantienen altos comparados con otros segmentos donde la oferta de usados es tres o cuatro veces mayor.

Lo que hace particular a la F 150 en el mercado argentino es que llega importada de Estados Unidos, donde la Serie F lleva casi 50 años siendo el vehículo más vendido del país con volúmenes que superan las 700000 unidades anuales. Eso genera una abundancia de repuestos y conocimiento técnico acumulado en la red de talleres que atienden pickups full size que no tiene equivalente para ningún otro vehículo de ese tamaño en Argentina. Jorge Pereyra, que administra un taller especializado en pickups importadas en zona norte del Gran Buenos Aires, me explicó que la F 150 es probablemente la full size más fácil de mantener en el país porque «todo lo que necesitás lo conseguís, o de Ford oficial o de proveedores de repuestos americanos que trabajan con importación directa, y la comunidad de dueños es activa y comparte información técnica que en otros modelos no existe«. Es un dato relevante para el mercado de usados porque el costo de mantenimiento proyectado es una de las variables que más afecta el valor de reventa de una pickup grande, y cuando el comprador sabe que los repuestos existen y que hay talleres que conocen el motor, la confianza se traduce en disposición a pagar precios que en otros segmentos parecerían desproporcionados.

La gama actual en Argentina ofrece tres versiones con motorizaciones que cubren un rango amplio. La F 150 Raptor con el V6 3.5L EcoBoost biturbo es la tope de gama deportiva importada desde hace varios años, la Tremor V8 que llegó en octubre de 2024 trae el motor Coyote 5.0L aspirado de 406 CV con configuración todoterreno intermedia entre la Lariat y la Raptor, y la Lariat Powerboost Híbrida combina el EcoBoost V6 3.5 con un motor eléctrico para una potencia combinada de 436 CV, lo que la convierte junto con la Maverick Híbrida en las únicas pickups full hybrid del mercado argentino. Las tres cuentan con caja automática de diez velocidades y tracción 4WD con reductora, y las tres traen el paquete de asistencia Ford Co Pilot 360 con frenado autónomo de emergencia y control de velocidad crucero adaptativo con Stop and Go. En septiembre de 2025 la Tremor V8 tenía un precio de lista de 141550000 pesos, lo que da una referencia del nivel en el que se mueven estos vehículos cuando salen del concesionario y también del piso que van a tener en el mercado de usados cuando empiecen a circular con dos o tres años de antigüedad.

Yo he seguido de cerca los valores de reventa de las F 150 en Argentina y lo que observo es una depreciación más lenta que en el promedio de las pickups importadas de gama alta, y eso se explica en parte por la escasez de stock nuevo. Ford no siempre tiene unidades disponibles en todos los concesionarios, y en algunos períodos directamente no había F 150 Lariat V8 ni Híbrida para entregar mientras la fábrica en Estados Unidos renovaba la línea, lo que creó un mercado donde las usadas con menos de 30000 kilómetros competían en precio con las pocas unidades cero kilómetro que aparecían esporádicamente. Un analista de consulta de VIN de vinnumber.net/es/makes/ford/f-150/ señaló que en las verificaciones de historial de F 150 importadas a Argentina lo que más se revisa es la consistencia entre el odómetro declarado y los registros de inspección en Estados Unidos previos a la exportación, porque al ser vehículos que cruzan de un mercado al otro existe un punto de discontinuidad documental donde los kilómetros originales en millas se convierten a kilómetros y donde la cadena de propiedad cambia de jurisdicción, y ese es el momento en el que las inconsistencias tienden a aparecer si las hay.

La F 150 Lariat Híbrida introdujo algo que en el mercado de usados de pickups grandes es bastante novedoso en Argentina, que es el sistema ProPower Onboard con 7.2 kW de potencia que convierte a la camioneta en un generador eléctrico móvil capaz de alimentar herramientas, equipos de campamento o incluso un pequeño obrador. Ese tipo de funcionalidad tiene un valor de reventa que todavía no está bien reflejado en las tasaciones porque los operadores de lotes no lo incorporan como diferencial, pero los compradores que buscan específicamente la versión Híbrida lo hacen por esa capacidad y están dispuestos a pagar un sobreprecio por ella. El motor Coyote V8 de la Tremor por otro lado es un producto con décadas de desarrollo y una reputación de durabilidad que en el circuito de pickups americanas funciona casi como una garantía implícita, hay F 150 con el 5.0L V8 circulando en Estados Unidos con 300000 millas encima y el motor sigue funcionando sin intervenciones mayores, y esa información circula entre los compradores argentinos de full size porque es una comunidad relativamente chica donde todo el mundo sabe qué motor tiene cada versión y cuáles son los puntos de servicio a vigilar.

Las nuevas versiones incorporaron un portón trasero funcional llamado Pro Access Tailgate en la Tremor que permite apertura convencional o lateral, y ambas versiones traen modem 5G LTE y tecnologías de remolque como el Pro Trailer Hitch Assist que alinea automáticamente el tráiler con el vehículo en reversa. Son detalles que suenan a equipamiento de confort pero que en la operación diaria de una pickup full size tienen impacto en el desgaste del vehículo porque reducen maniobras bruscas y golpes en la caja, y le sacan estrés a la transmisión durante el enganche. En el mercado de usados eso se traduce en unidades que llegan con menos marcas de uso rudo del que uno esperaría para una camioneta de ese tamaño, aunque como siempre depende de cómo la trató el primer dueño. La garantía de tres años o 100000 kilómetros cubre las primeras unidades que están empezando a salir de cobertura ahora, y lo que pase con ellas en los próximos meses va a dar la primera lectura real sobre cómo se comportan los valores de la F 150 usada en Argentina una vez que el comprador ya no tiene el respaldo de fábrica.