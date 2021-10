Varela: Piden que aparten de sus funciones a los señalados en el caso Zisuela II

A días de que se conmemore un mes de la condena a Daniel Zisuela por promocionó de la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores. En Florencio Varela, se llevó adelante la tan esperada marcha “contra trata de personas”. La misma congregó a un número cercano a las 500 personas que embanderados con insignias de distintos partidos políticos y organizaciones feministas marcharon por las calles del centro de la ciudad poniéndole rostro a los nombres que salieron en el juicio al ex edil varelense, entre ellos la dirigente del FIT y candidata a Diputada Nacional, Romina Del Pla.

La iniciativa de la Comisión contra las Redes de Trata Zona Sur, comenzó pasadas las 17.30, del miércoles 13 de octubre, desde la Peatonal Monteagudo y Av. Pte Perón. Realizaron una parada en las puertas de la sede Central de ANSES – av. San Martin y Bocccuzzi. Luego caminaron pacíficamente con carteles, canticos y bombos por la avenida principal de Varela hasta las puestas del Palacio Municipal donde un gran vallado acompañado de uniformados de la Policía Bonaerenses los esperó.

Marcha contra la trata de personas en Varela

Allí en frente a la Plaza San Juan Bautista se leyó un comunicado que lleva la firma de todas las organizaciones participantes y luego regresaron pacíficamente hasta la zona de la Estación de ferrocarril.

“La idea de esta marcha fue difundir quiénes son los implicados en la causa Zisuela. Queremos que los vecinos de Florencio Varela les conozca la cara a cada uno de ellos y que sepan por qué aparecieron nombrados en el juicio a Zisuela” contó José Luis Calegari uno de los participantes de la marcha.

Al ser consultada Romina Del Pla aseguró que su presencia “En una marcha multitudinaria en Florencio Varela acompañamos a las víctimas y a sus familiares en el reclamo de juicio y condena a todos los involucrados en la red de trata que regenteaba Zisuela, ex concejal del PJ. Un escándalo que muestra la podredumbre de todo un régimen”. También, se expresaron en Infosur Diario: Alejandro Estupiñan (GEN), Mariana Rosales (Las Rojas) quienes remarcaron que su presencia en la marcha se debió a que además de acompañar a las victimas “pedir que todos los señalados en el caso Zisuela, que están siendo investigados sean apartados de sus cargos públicos hasta que se defina su situación procesal”.

La movilización se fue gestando tras el 16 de septiembre, fecha en la que los magistrados del TOC 2 de Quilmes condenaron a Daniel Zisuela a 13 años de prisión, tras encontrarlo culpable de los cargos de “promoción de la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores“, y por el relato dado en el juicio por Paula Blanco. Recordemos que Blanco expuso el nombre de casi una decena de personas; algunos agentes municipales, otros dirigentes políticos actuales, ex gremialistas de la construcción ente otros. Todos allegados a Zisuela y oriundos de la localidad donde el ahora condenado frecuentaba.

Desde la Redes de Trata Zona Sur que, marchó ante una leve llovizna el miércoles por la tarde por las calles de Varela «están convencidos de que Zisuela es sólo un eslabón de una cadena por lo que se pide el desmantelamiento de todas las redes de trata y cárcel a los responsables»; afirmaron.

«Pido que sean apartados de sus cargos» Paula blanco, testigo del caso zisuela

Una de las presentes en la congregación fue Paula Blanco, la joven que declaró en el juicio contra Zisuela y dio los nombres que en las últimas horas fueron visibilizados en la localidad.

“Marchamos para reclamar la separación del cargo de todos los que están involucrados y siguen siendo funcionarios, como si nada” dijo la mujer al ser interrogada por la prensa. Además aclaró que, los nombró en el debate del TOC2 “Porque tenía miedo de muerte y pensé que estando los jueces y el juicio ahí ellos tenían que tomar alguna resolución…”

Recalcó que por la nueva causa que se investiga “las chicas tienen mucho miedo, están amenazadas de muerte y estamos tratando que se acerquen a declarar”.

Al recordar lo ocurrido el 16 de septiembre pasado, cuando el ex concejal del massismo fue condenado a 13 años de prisión, Blanco manifestó “No estamos tranquilas, no tenemos tranquilidad porque los responsables siguen en libertad, tenemos miedo de muerte también. A mí en particular me amenazó Daniel Zisuela”.

Blanco, también dio un párrafo a los nombrados que están en listas como candidatos de las próximas elecciones dijo “Es una vergüenza. Les pido a los ciudadanos de Florencio Varela que piensen bien que tienen hijos, que como seres humanos, como mujeres, piensen que las chicas están siendo vendidas como mercadería tenemos que decir basta a toda esta impunidad que hay en Florencio Varela, nadie se hace cargo de nada, hay muchas chicas desaparecidas y muchas menores siendo comercializadas por la prostitución, por un plato de comida”.

Frente a las puertas del Palacio Municipal y luego de que se leyera el petitorio con la firma de todas las organizaciones que participaron Blanco pidió el micrófono y tuvo unas palabras hacia el jefe comuna local “Le quiero pedir al intendente Andrés Watson que si tiene corazón aparte a esas personas de su cargo. Hasta hoy no hizo nada viendo que a Zisuela lo condenaron a 13 años y tiene personas nombradas en el juicio ocupando un cargo” dijo.

Para cerrar Paula Blanco como madre le habló a quien dirige el futuro de la ciudad de Fcio Varela “Watson si es padre, porque sigue protegiendo a estas personas que le arruinaron la vida a las chicas…No sabe lo que se siente el ser abusada por estas personas…Como ser humano le pido que de intervención y como padre que es, le digo que sepa que las mujeres no somos una mercadería de nadie“.