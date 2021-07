Varela: cuáles son las listas del FdT que bajó la junta electoral y por qué

Fue el sábado 24 de julio pasado el día en que el cronograma electoral marcó la fecha tope para presentar las listas de precandidatos a concejales en la provincia de Buenos Aires, y en Florencio Varela. La gran mayoría de ellas podrá competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre. Sin embargo, muchas otras quedarán en el camino. O en realidad, ya quedaron. Por más que todavía quede una instancia, lo cierro es que la suerte está echada.

La resolución Número 6 de la Junta Electoral del Frente de Todos dio cuenta de las nóminas que por el momento no serán elevadas a la Junta Electoral de la Provincia para su definitiva aprobación. Tienen 48 ahora para subsanar errores. Luego sí, en caso de lograr el ok, avanzarán de casillero. Sino quedarán afuera de la compulsa.

En esa situación quedaron tres listas de Florencio Varela. Una de ellas la del “Peronismo Para Todos” que encabeza Nicolás Villarreal. La resolución mencionada “observó” por “avales insuficientes y concejales suplentes no cumplen requisito de edad”.

La otra que hasta ahora está prácticamente afuera es la de Consenso Federal que encabeza Roberto Martínez. La Junta Electoral del Frente de Todos la observó por “avales insuficientes”.

En tanto, la lista que encabeza Blanca Esther Ifran, según la junta, no tiene “avales suficientes. Precandidatos que no

cumplen requisitos de edad. Planillas no suscriptas por apoderados.

“Que muchas listas no tienen adhesiones suficientes en los términos establecidos en el artículo 5 de la ley 14.086, que otras tienen precandidatos que no cumplen con los requisitos de edad y residencia para el cargo que se postulan, o siendo candidatos a consejeros escolares son de nacionalidad extranjeros, o no cumplen con la cuota o secuencia de género establecidas en la ley 14.086 y su decreto reglamentario”, se lee en los considerandos de la mencionada resolución; que vale decir, la mayoría de los observados ya se veían venir.

¿Harán las listas observadas las pertinentes correcciones? ¿Les será suficiente? Habrá que esperar otras 48 horas.