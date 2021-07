¿Qué pasa en Varela con La mafia de la droga?

El martes a la noche en una zona descampada de La Capilla, muy cerca de las vías muertas a pocos metros de la Ruta 53 camino a la 6, un vecino encontró el cuerpo de un hombre hasta ahora no identificado. Tenía un tiro en la pierna. La Justicia investiga una venganza por narcotráfico. El tercero en lo que va del mes y el cuarto en casi dos meses. ¿Qué está pasando en Varela con la mafia de la droga?

Todo indica, en principio, que hay una guerra de transas por el narcomenudeo. Y hasta ahora las autoridades policiales no se animan a llamarlo por su nombre, aunque las señales sean claras.

El cadáver de este hombre baleado en una pierna fue encontrado en un descampado y por el hecho fue aprehendida una sospechosa, mientras se investiga un crimen vinculado al narcomenudeo, informaron fuentes judiciales.

El hallazgo se produjo en un terreno ubicado en las calles 1525 y 1560, en la localidad de La Capilla, cuando un vecino advirtió la presencia del cuerpo y alertó al teléfono de emergencias 911.

Voceros judiciales informaron que efectivos del Comando Patrullas de Florencio Varela se desplazaron al lugar y constataron la presencia del cadáver, que presentaba un disparo de arma de fuego en la pierna izquierda.

Tras revisar el cuerpo, un forense determinó que el impactó había afectado la arteria femoral y posteriormente provocó la muerte de la víctima, que al cierre de esta edición impresa aún no había sido identificada, ya que no llevaba documentación consigo y se presume que no estaba domiciliada en la zona.

Asimismo, los peritos que trabajaron en la escena del hallazgo establecieron que el hombre, de alrededor de 30 años, fue asesinado a unos 70 metros del lugar, dentro del predio y que su cadáver fue arrastrado.

De acuerdo con los investigadores, en la escena primaria del crimen, debajo de unos árboles, funcionaba una especie de quiosco donde se vendían drogas al menudeo.

Por este motivo, la principal hipótesis del crimen es que se dio tras una disputa con los vendedores de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.

Intervino en la causa el fiscal Hernán Bustos Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Florencio Varela, quien ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer el homicidio.

En ese marco, fue aprehendida una sospechosa, quien de acuerdo con las primeras averiguaciones colaboró con los asesinos al arrastrar el cuerpo hasta el lugar donde luego fue hallado y además pidió un remís en el que escaparon los homicidas, quienes permanecían prófugos.

La mujer será indagada por el fiscal Rivas y se decidirá su situación procesal, tanto como “partícipe secundaria” del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, como por “encubrimiento agravado”, añadieron las fuentes consultadas.

En tanto, el funcionario judicial aguardaba el resultado de la autopsia, para establecer la data de muerte y poder avanzar en la identificación de la víctima.

ANTEDECENTES

A comienzos de este mes de julio, otros dos crímenes con sello mafioso tuvieron lugar en Florencio Varela. Tal como informó Infosur, ocurrieron en Ingeniero Allan y Villa Brown. Para los expertos, son conflictos entre bandas por el control territorial en zonas donde no “arreglaron” con quienes debían hacerlo. Además, en los primeros días del mes de junio un cadáver fue encontrado en un automóvil que intentó ser incinerado con signos de tortura y baleado. En definitiva, dos crímenes con sello narco en sólo cuatro días y tres en el mes. Más un cuarto en menos de 60 días.

Dicen que la peligrosa y temida banda “Los Paisa” está volviendo a sus “quehaceres” narcos en la zona de Ingeniero Allan. Y, parece que cueste lo que cueste. A comienzos de este mes, los vecinos alertaron que dos individuos ejecutaron a un joven en un predio descampado. Los efectivos policiales que llegaron en el patrullero observaron a simple viste que el disparo había sido en la frente. La autopsia después reveló que pudo haber estado arrodillado en el momento en que la bala le atravesó la cabeza. Y todo apunta a la gavilla que tiene tantos equipos en el conurbano como dosis de drogas reparte.

El otro caso ocurrió 48 horas antes de este episodio y los investigadores intentaban determinar su identidad y el móvil del crimen. El hallazgo se produjo en un predio ubicado en Montovani y Calle 1431.

Voceros policiales informaron que efectivos de la comisaría 5ta. de Florencio Varela acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó acerca de la presencia de un cuerpo en el lugar.

Una vez en el basural, los agentes constataron que se trataba de un hombre de unos 40 años aproximadamente, que vestía un pantalón de jeans de color negro, campera verde y zapatilla blancas.