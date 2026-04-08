Tras el reclamo, el Consejo Escolar de Varela explicó la falta de auxiliares y respondió a la denuncia

Derecho a Réplica Consejo Escolar por Nota Diario Infosur

En primer lugar agradecemos al Medio Periodístico la posibilidad de descargo frente a Nota del día 8/4/26.

Informamos que el día 28/2/26 por directiva del Nivel Central cesaron los cargos de Auxiliares denominados Cargos Extraordinarios en toda la provincia de Buenos Aires dejando libres cargos en distintas escuelas.

El día 5/3/26 se realiza en Varela ACTO PÚBLICO DE CARGOS MENSUALIZACIONES con el fin de ir progresivamente cubriendo esos ceses. Las vacantes fueron 75, representando a la fechael 50% de los cargos faltantes en el Distrito.

Es necesario aclarar que la AUTORIZACIÓN DE COBERTURA DE CARGOS NO DEPENDE DE ESTE CONSEJO ESCOLAR sino de la autorización de la Dirección de Recursos Humanos de la DGCyE. quien paulatinamente irá cubriendo esa necesidad según nos informan.

Respecto de la denuncia de un posible maltrato, este Consejo Escolar recibe todos los días pedidos y necesidades de no sólo auxiliares en función sino también de toda aquella persona que requiera información.

En la oficina de Secretaría trabajan cotidianamente diez agentes que dan fe de la buena predisposición y ayuda solidaria que se presenta en esta oficina y desde el Consejo Escolar todo para la Comunidad Educativa, intentando dar respuesta positiva aunque algunas veces no contemos con el recurso que se plantea.

Quedamos entonces a disposición de todos los y las trabajadoras de la educación sobre cualquier consulta e inquietud sabedores que este Ciclo Lectivo se encuentra cargado de complicaciones respecto a la necesidad laboral por la coyuntura económica reinante.

Queremos que tengan absoluta certeza de que se trabaja a conciencia y compromiso con la Escuela Pública y a favor de los y las trabajadoras varelenses para ir solucionando los problemas.