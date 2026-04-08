Línea 148 en Florencio Varela: avanza el plan para restablecer el servicio

La línea 148 en Florencio Varela comienza a dar señales de reactivación tras más de tres meses sin servicio. El intendente Andrés Watson encabezó una reunión con autoridades de la nueva empresa concesionaria para analizar el plan de funcionamiento.

El encuentro se realizó con representantes de la firma Central de Vicente López, que tomó a su cargo la prestación del servicio luego del cese de actividades de El Nuevo Halcón S.A..

Cómo será el regreso de la línea 148 en Florencio Varela

Según detallaron desde el Ejecutivo local, el objetivo es avanzar en una readecuación progresiva del servicio, con la intención de restablecer los recorridos habituales que utilizaban los vecinos del distrito.

Desde la empresa aseguraron que se mantendrán los trayectos anteriores en el territorio varelense y anticiparon que en las próximas semanas se buscará recuperar el recorrido hacia la zona de La Capilla.

Qué pasará con los trabajadores

Uno de los puntos centrales planteados por el Municipio fue la continuidad laboral de los trabajadores.

El secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez, explicó que se solicitó preservar las fuentes de trabajo, así como la categoría y antigüedad del personal afectado por el cambio de empresa.

Un servicio clave para Florencio Varela

La interrupción de la línea 148 generó complicaciones durante meses para miles de vecinos de Florencio Varela que utilizan el transporte público a diario.

Si bien desde el Municipio señalaron que la concesión del servicio depende del Estado nacional, destacaron que se mantuvo un seguimiento permanente del tema ante el impacto social generado.

La reactivación de la línea aparece ahora como una de las principales demandas en materia de transporte en el distrito.