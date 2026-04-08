Vecinos de Varela denuncian que llevan días sin luz en barrio Los Tronquitos

Vecinos del barrio Los Tronquitos denuncian que llevan días sin luz y reclaman una solución urgente en Florencio Varela.

Un nuevo reclamo vecinal se suma en Florencio Varela. Habitantes del barrio Los Tronquitos denunciaron que llevan varios días sin luz y pidieron una solución urgente ante las complicaciones que genera la falta de energía en la zona.

Según expresaron vecinos de la calle 1552, entre 1517 y 1521, el corte de suministro eléctrico afecta de manera directa la vida cotidiana, especialmente en hogares con chicos.

“Hace dos días que estamos sin luz”, expresó una vecina, quien además advirtió sobre las dificultades que atraviesan las familias del barrio.

Sin luz, sin agua y sin calefacción

El problema no se limita únicamente a la falta de electricidad. En la zona, muchos hogares dependen de bombas eléctricas para el acceso al agua, lo que agrava la situación.

A esto se suma la imposibilidad de utilizar estufas eléctricas en medio de las bajas temperaturas, lo que genera preocupación entre los vecinos.

Ante este escenario, los habitantes del barrio solicitaron la intervención de las autoridades para resolver el problema.