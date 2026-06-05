Murió el Indio Solari: el día que Los Redondos la rompieron en el Santa Lucía de Florencio Varela

El rock argentino amaneció de luto: murió el Indio Solari a los 77 años en su domicilio del barrio Parque Leloir, Ituzaingó. Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, padecía Parkinson desde hacía una década. Para Florencio Varela, su muerte tiene un peso especial: en octubre de 1991, Los Redondos eligieron el Instituto Santa Lucía para cerrar la gira previa a La mosca y la sopa.

El cantante de bajo perfil y escasa presencia mediática fue hallado sin vida en su casa. La UFI 2 de Ituzaingó inició actuaciones por «averiguación de causales de muerte», protocolo habitual cuando un fallecimiento ocurre fuera del ámbito hospitalario. Deberá realizarse una autopsia.

Su última aparición pública había sido en enero pasado, cuando agradeció mediante un mensaje el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Florencio Varela en la historia del Indio Solari y Los Redondos

El 12 y 13 de octubre de 1991, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentaron en el Instituto Santa Lucía de Florencio Varela. Fueron los últimos shows antes del lanzamiento de La mosca y la sopa, el quinto disco de la banda. Aquellas dos noches forman parte de la memoria del rock del conurbano sur — y hoy, con la muerte del Indio, cobran una dimensión nueva.