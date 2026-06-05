Edición impresa Infosur: kiosco en el penal, docentes en lucha y Varela dijo «Ni Una Menos»

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Golosinas, gaseosas, auriculares y cargadores de celular apilados en los pabellones de la Unidad Penal 32 de Florencio Varela. Las fotos llegaron desde adentro y muestran algo que todos saben pero pocos dicen: el contrabando tolerado que los propios jefes del penal dejan pasar. El kiosco que funciona detrás de las rejas.

Los gremios docentes de Florencio Varela declararon paro distrital después de que una madre esperara a la salida de la EP 22 y atacara físicamente a una maestra, que terminó con una lesión cervical. Esta noche, marcha de antorchas en la Plaza San Juan Bautista. La violencia en las escuelas ya cruzó todos los límites.

A 11 años del primer Ni Una Menos, casi 200 vecinas y vecinos llenaron el recinto del HCD de Florencio Varela. El momento más poderoso fue el de Lorena Leiva, sobreviviente de violencia de género, que contó su historia frente a un auditorio en silencio absoluto. Varela dijo presente.

También en esta edición: un chofer de Uber asaltado a las 3 de la madrugada al que le robaron el auto, y los ladrones lo empujaron hasta la puerta de su propia casa porque se quedó sin nafta. El GTO de la Comisaría Primera lo resolvió en menos de 24 horas.

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