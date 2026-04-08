Reclamo en Florencio Varela por falta de auxiliares y denuncian maltrato en el Consejo Escolar

Trabajadores auxiliares difundieron una convocatoria para reclamar en el Consejo Escolar de Florencio Varela por cargos faltantes. Además, denunciaron el maltrato a una trabajadora.

Un reclamo en Florencio Varela por la falta de auxiliares en las escuelas comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, tras la difusión de una convocatoria para concentrarse en el Consejo Escolar y una denuncia por maltrato a una trabajadora del sector.

Según los mensajes que circularon en las últimas horas, el reclamo apunta a la falta de cargos y a la situación de trabajadores temporarios mensualizados bajo el artículo 13 que quedaron cesantes a fines de febrero.

Reclamo por cargos faltantes

De acuerdo a lo expresado por los propios trabajadores, la falta de personal impacta directamente en el funcionamiento de las escuelas, donde las tareas diarias se ven afectadas por la ausencia de auxiliares.

La convocatoria busca visibilizar la situación y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades del Consejo Escolar de Florencio Varela.

Denuncian maltrato a una auxiliar en el Consejo Escolar de Varela

En este contexto, según pudo saber Infosur, una trabajadora auxiliar del Jardín 917 de Villa San Luis denunció haber sido maltratada por un consejero escolar cuando se presentó a reclamar por la falta de personal en su institución.

El episodio generó indignación entre trabajadores del sector. Hasta el momento, no hubo una versión oficial sobre lo ocurrido.

Crece la tensión en el ámbito educativo

La difusión de la convocatoria y la denuncia conocida en las últimas horas exponen un escenario de conflicto en Florencio Varela, donde los reclamos por condiciones laborales y recursos en las escuelas vuelven a instalarse con fuerza. Además, otra vez se apuntan fuertes críticas contra el Consejo Escolar.