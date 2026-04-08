Sorpresa en Quilmes: frenan la canonización de Jorge Novak por decisión del Vaticano

El Obispado de Quilmes confirmó que el Vaticano revocó el aval para avanzar con la canonización de Jorge Novak. La decisión generó impacto en la comunidad religiosa.

La canonización de Jorge Novak, primer obispo de Quilmes, que incluye a los partidos de Florencio Varela y Berazategui, fue frenada por decisión del Vaticano, según confirmó oficialmente el Obispado de Quilmes a través de un comunicado.

La resolución implica la revocación del “nihil obstat”, el aval necesario para continuar con la causa de beatificación y posterior canonización de Novak, iniciada en 2017.

Qué decidió el Vaticano

De acuerdo a la comunicación difundida por la diócesis, la medida fue adoptada por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, tras analizar la documentación enviada.

Según se explicó, la decisión se vincula a un posible procedimiento canónico que no habría sido realizado por Novak en relación a la conducta de un sacerdote de la diócesis.

No obstante, desde el propio Vaticano se aclaró que la medida no implica ningún juicio moral sobre la vida, las virtudes ni la acción pastoral del obispo.

La situación actual de la causa de canonización de Jorge Novak

A pesar del freno, Jorge Novak conserva su condición de “Siervo de Dios”, una de las primeras etapas dentro del proceso de canonización en la Iglesia Católica.

La causa había sido impulsada por el Obispado de Quilmes y la Sociedad del Verbo Divino, en reconocimiento a la trayectoria pastoral de quien fue una figura central en la historia de la Iglesia en el sur del conurbano bonaerense.

Repercusiones en Quilmes, Varela y Berazategui

La decisión generó sorpresa y dolor en la comunidad religiosa de Quilmes, donde Novak es recordado por su compromiso social y su cercanía con los sectores más vulnerables.

En el comunicado, las autoridades eclesiásticas expresaron su pesar por la medida, aunque manifestaron su confianza en que el legado espiritual del obispo trasciende cualquier reconocimiento formal.

Un debate que vuelve a abrirse

El freno a la canonización de Jorge Novak vuelve a poner en debate los procesos internos de la Iglesia y el análisis histórico de sus figuras.

En Quilmes y en toda la región, el nombre de Novak continúa siendo una referencia clave, tanto por su rol pastoral como por su intervención en momentos complejos de la historia argentina.