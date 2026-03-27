Si la 148 no vuelve, Milei se ahorra 1.600 millones: la edición que lo cuenta todo

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La edición impresa de esta semana llega cargada de historias que importan. Las que pasan en el barrio, en la esquina, en la cancha política y en los tribunales. Las que merecen más que un posteo y menos que el olvido.

En esta edición:

La crisis de la línea 148 llega a su punto de mayor tensión: choferes y vecinos de Florencio Varela marcharon a Casa Rosada, al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Transporte para reclamarle a Milei y Caputo por una línea que lleva tres meses parada, 500 familias sin cobrar y el sur del conurbano desconectado de Constitución. Infosur viene siguiendo este conflicto desde el principio.

El juicio por la muerte de Francisco Valentín Cruz entra en su recta final. El 10 de abril el Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela emitirá su veredicto contra los cinco policías acusados de abandonar a un joven con padecimiento mental en una tosquera de Ingeniero Allan. Era marzo de 2020.

A 50 años del golpe, la Plaza de Mayo se desbordó en una de las marchas más masivas desde el regreso de la democracia. El repudio a la dictadura se mezcló con la bronca por el ajuste y el mensaje llegó directo al gobierno de Milei.

El robo al Centro de Día «Alcancemos un Sueño», donde se atienden chicos con parálisis cerebral en Florencio Varela, sacudió al barrio y a las familias. Se llevaron la procesadora que muele la comida de los chicos. Es la segunda vez que ocurre. Las cámaras que el municipio prometió hace más de un año todavía no llegaron.

Kicillof reunió a intendentes de los 135 municipios bonaerenses para analizar el impacto económico de la gestión nacional. PRO y La Libertad Avanza pegaron el faltazo. Los radicales fueron, pero con agenda propia.

Y además: el PJ de Varela cerró su reorganización con Julio Pereyra al frente y sin internas; un operativo antidroga dejó tres detenidos y un arsenal en dos allanamientos simultáneos; y el fin de semana arranca con ritmo tropical en la Peatonal Monteagudo, con la Escuela Municipal de Cumbia en la calle.

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