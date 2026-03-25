Intentó robar en Varela y lo apuñalaron en plena calle

Un joven de 19 años murió tras recibir una puñalada en el pecho en plena calle de Florencio Varela. Investigan si fue durante un intento de asalto.

La escena fue brutal y repentina. En la tarde del miércoles, un llamado al 911 alertó sobre un joven herido en la vía pública en Florencio Varela. Cuando los efectivos llegaron, ya era tarde.

El cuerpo de C.S.A., de 19 años, yacía tendido sobre la calle 1136 A, entre 1153 y 1151, sin signos vitales. Minutos después, una ambulancia del SAME confirmó el fallecimiento: presentaba una herida de arma blanca en la zona del pecho.

Con el correr de los minutos, la escena empezó a tomar otro giro. En la comisaría se presentó un joven que se identificó como primo de la víctima. Según su testimonio, el joven habría intentado cometer un robo contra un transeúnte y, en ese contexto, fue apuñalado.

El dato cambió el eje de la investigación. Ahora, la Justicia busca al presunto autor del ataque, quien se dio a la fuga tras el hecho. En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción junto a peritos de la Policía Científica, mientras se realizaban las primeras diligencias.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y dar con el responsable.

El episodio generó conmoción en el barrio, donde vecinos aseguran que la zona viene siendo escenario de hechos de inseguridad en las últimas semanas.