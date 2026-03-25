Indignación en Varela: robaron en un centro de chicos con parálisis cerebral

La madrugada en el barrio Don José dejó una escena que mezcla bronca e impotencia. Delincuentes ingresaron al Centro de Día “Alcancemos un Sueño”, en Florencio Varela, un espacio dedicado a la atención de chicos con parálisis cerebral y patologías asociadas, y se llevaron elementos fundamentales para su funcionamiento.

Según pudo reconstruir Infosur, el hecho ocurrió durante la noche, cuando los ladrones violentaron una reja para acceder al edificio. Una vez adentro, recorrieron las instalaciones y sustrajeron una procesadora industrial de alimentos y medicación, insumos esenciales para la asistencia diaria de los pacientes.

Un espacio clave para los chicos

El centro cumple un rol social vital en la zona. Allí se brinda contención, acompañamiento y atención a niños con discapacidades complejas, muchos de ellos con tratamientos permanentes.

El robo no solo representa una pérdida económica. Impacta directamente en la calidad de atención que reciben los chicos, ya que los elementos sustraídos forman parte de su rutina diaria.

Sin cámaras ni alarma

Uno de los aspectos que más preocupa es que el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarma, lo que lo dejó completamente expuesto ante el accionar delictivo.

La situación refleja una problemática que se repite en distintas instituciones del distrito, que muchas veces funcionan con recursos limitados.

Intervención policial

Tras el hecho, se dio aviso a la Policía. Personal de la Comisaría 2ª de Florencio Varela intervino en el lugar y dispuso la presencia de peritos para avanzar con la investigación.

Hasta el momento, no se informó sobre detenidos.

Bronca en el barrio

El hecho generó indignación entre vecinos y familias que asisten al centro. La preocupación no es solo por lo robado, sino por lo que implica.

La falta de medicación y herramientas básicas complica la atención de los chicos, en un contexto donde cada recurso es indispensable.

Mientras avanza la investigación, desde la institución intentan reorganizarse para poder seguir funcionando.

Un golpe a los más vulnerables

En Florencio Varela, el robo a un espacio que trabaja con chicos con discapacidad dejó una marca profunda.

No fue un hecho más: fue un golpe directo a uno de los sectores más sensibles de la comunidad.