Fin de semana de terror en Varela: golpearon y robaron a tres ancianos en sus casas

Dos hechos de extrema violencia sacudieron a Florencio Varela durante el fin de semana largo. El domingo a la noche, delincuentes irrumpieron en una vivienda y golpearon a una anciana de 88 años. En la madrugada del martes, cuatro malvivientes armados y encapuchados atacaron a dos personas mayores de 80 años y se llevaron ahorros y objetos de valor. En ambos casos intervino el SAME y no hay detenidos.

El fin de semana largo dejó en Florencio Varela una imagen que duele y preocupa: tres personas mayores golpeadas en sus propias casas, reducidas por delincuentes que entraron sabiendo exactamente lo que iban a encontrar. Adultos mayores solos, vulnerables, con ahorros de toda una vida.

Dos casos en menos de 48 horas. Ningún detenido.

Domingo a la noche: entraron a la casa de una anciana de 88 años

El primero de los hechos ocurrió el domingo a las 22 horas, en la intersección de calles Picheuta, Bermejo y Pilcomayo, cuando delincuentes ingresaron por la fuerza a una finca donde vivía una anciana de 88 años.

Los atacantes la golpearon violentamente y la despojaron de dinero y objetos de valor antes de darse a la fuga. El SAME concurrió al lugar para atender a la víctima. Su estado de salud no fue informado oficialmente al cierre de esta nota.

Madrugada del martes: cuatro encapuchados y armados atacaron a dos jubilados

El segundo hecho, aún más brutal, se registró en la madrugada del martes a las 2.30 horas, en la zona de Bengochea, Villar y Basualdo.

Cuatro delincuentes con el rostro cubierto por capuchas y portando armas irrumpieron en una vivienda donde vivían dos personas mayores de 80 años. Los golpearon, los redujeron atándoles pies y manos, y se apoderaron de más de 3 millones de pesos, más de 2.500 dólares, teléfonos celulares y objetos de valor.

El SAME también atendió a las víctimas en el lugar. Su estado de salud tampoco fue confirmado oficialmente.

El patrón que preocupa

Los dos hechos comparten una lógica que las fuerzas de seguridad conocen bien: víctimas ancianas, horarios nocturnos y madrugada, violencia desproporcionada y botín en efectivo, incluso en dólares. Un blanco elegido, no casual.

Ambos episodios se produjeron durante el fin de semana largo, cuando la actividad policial y la circulación en los barrios se reduce y las posibilidades de auxilio inmediato son menores.

Al cierre de esta nota, no hay detenidos en ninguno de los dos casos. Infosur aguarda novedades de las investigaciones en curso y actualizará la información.