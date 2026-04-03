Artemis II y el lado oculto de China en la Luna

Mientras el mundo vuelve a mirar a la NASA, Beijing acumula 19 misiones espaciales en 2026, imprime ladrillos 3D en el espacio y proyecta su llegada tripulada a la Luna para 2030.

Por Fernando Capotondo

El mundo volvió a mirar al cielo, pero no todos vieron lo mismo. La NASA lanzó esta semana la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Las imágenes del histórico despegue recorrieron el planeta en segundos y dominaron la agenda global, con elogios a la agencia estadounidense que, vale decirlo, fueron tan justos como inevitables.

Lo que resultó una sobreactuación fueron las declaraciones de algunos funcionarios de la administración Trump que, fieles a la grandilocuencia del presidente, presentaron a la NASA como la única agencia que alcanzó avances significativos en las últimas décadas. Como si medio siglo de historia espacial pudiera atribuirse a un solo país.

No sería la primera vez que la política simplifica —o acomoda— lo que la ciencia y la tecnología tardan décadas en construir.

Desde Beijing, en cambio, administraron otro tono. Reconocieron el liderazgo estadounidense, pero deslizaron un dato menos visible: China acaba de completar su decimonovena misión espacial de 2026 sin que buena parte de Occidente se entere. Ocurre que el espacio queda lejos según la agenda desde la que se mira.

Calendario chino

Veinticuatro horas antes del despegue de Artemis II, China lanzó el cohete Lijian-2 Yi, de 53 metros de altura y capacidad de carga de ocho toneladas. El evento fue presentado como un paso clave en el desarrollo de sistemas de transporte espacial de nueva generación. Días antes, en el desierto de Gobi, un Larga Marcha 2C había puesto en órbita el satélite experimental Shiyan 33, en lo que fue el vuelo número 635 de una familia de cohetes que sigue siendo la columna vertebral del programa chino. Ocurrió sin cámaras globales ni relato épico.

El calendario no se detuvo. Tampoco esperó a nadie. Beijing confirmó para abril el lanzamiento del explorador SMILE, en cooperación con Europa, mientras la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anticipó dos nuevas misiones a la estación Tiangong durante el año, además de la participación inédita de astronautas de Hong Kong, Macao y Pakistán, según informes de la agencia Xinhua.

En órbita, la estación Tiangong funciona como laboratorio clave del programa chino, con experimentos que apuntan a la autosuficiencia en el espacio.

Pero el programa chino no se limitó al hardware. Detrás de los lanzamientos hubo desarrollos más estructurales. El cohete Larga Marcha-10 ya realizó pruebas de vuelo de baja altura, la nave Mengzhou será probada en órbita lunar sin tripulación y el módulo de alunizaje Lanyue debutará hacia el final de la década. En ese esquema, 2030 también aparece como la fecha señalada para que China concrete su primer alunizaje tripulado.

El objetivo no es nuevo. La estrategia es mostrar los avances, pero sin quedar atrapada en la lógica de una carrera abierta que China no pretende correr.

Los especialistas introducen matices. Richard de Grijs, desde la Universidad Macquarie, lo resumió con una fórmula que parece obvia pero no lo es: China armó un programa espacial que no necesita pedir permiso cada cuatro años. Tiene financiamiento estable, lo planifican a diez años y, sobre todo, carece de sobresaltos electorales. Del otro lado, Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian, puso el foco en lo que aún separa a ambos programas. “Las naves estadounidenses mantienen ventajas tecnológicas que China aún no puede igualar”, admite. Pero agrega un dato que matiza cualquier ventaja: el acceso efectivo a la superficie lunar —sobre todo en el polo sur, donde se presume la existencia de hielo— sigue siendo un dolor de cabeza logístico para cualquiera. Incluso para el dueño de los cohetes más grandes.

Autosuficiencia

Allí, precisamente, China proyecta uno de sus movimientos más ambiciosos. Junto a Rusia, planea desarrollar hacia 2035 la Estación Internacional de Investigación Lunar, una base científica que se construiría con materiales obtenidos en la propia Luna.

La idea no es teórica. La fabricación de ladrillos mediante impresión 3D con regolito lunar ya fue ensayada en la Tierra y en la estación Tiangong. La misión Chang’e-8 debería probar esa tecnología en condiciones reales hacia 2028. Si funciona, resolvería uno de los principales obstáculos de la exploración: cómo construir sin depender del envío constante de materiales desde la Tierra.

El regreso a la Tierra también forma parte del músculo operativo: China consolida su capacidad tripulada con misiones cada vez más frecuentes.

En paralelo, avanza una línea menos visible pero igual de estratégica. Desde fines de los ´80, China envía semillas al espacio para estudiar su comportamiento bajo radiación y microgravedad. Arroz, trigo, algodón, tomates. Nada demasiado futurista. Hasta que deja la Tierra.

Algunas de esas variedades mostraron cambios en su composición, como mayor contenido de azúcares y densidad energética, según investigadores de la Academia China de Ciencias. No son resultados de aplicación inmediata, pero forman parte de una lógica de acumulación.

El mismo razonamiento atraviesa los ensayos de agricultura espacial. No se trata solo de mejorar cultivos terrestres, sino de anticipar escenarios en los que la producción de alimentos deba resolverse fuera del planeta. La hipótesis sigue lejos de materializarse, pero ya es parte de la planificación china.

El empujón Wolf

Esa combinación entre lo visible y lo que permanece en segundo plano recorre todo el programa espacial chino. Lanzamientos, misiones y objetivos con fecha conviven con sistemas de soporte vital, semillas y experimentos de autosuficiencia como el Palacio Lunar 1.

En ese contexto, la dimensión política es inevitable. La Enmienda Wolf, aprobada en 2011 por el Congreso de EE.UU., prohibió la cooperación bilateral con China en materia espacial y la dejó fuera de la Estación Espacial Internacional (ISS). La exclusión no frenó el programa. Lo redireccionó. Y lo endureció. Dos décadas después, Beijing no solo cuenta con su propia estación en órbita, sino que invita a otros países a participar.

Aunque sin el relato épico de Occidente, cada lanzamiento suma en una estrategia sostenida que proyecta a Beijing hacia el alunizaje en 2030.

Es, además de un desarrollo tecnológico, una respuesta estratégica. La ISS se acerca al final de su vida útil, previsto hacia 2030. Si no hay cambios, la Tiangong podría quedar como una de las pocas plataformas habitadas en órbita. Y la única bajo control no occidental. Para entonces, China espera haber dado otro paso decisivo: llevar a sus propios astronautas a la superficie lunar.

El contraste entre Artemis II y los últimos avances chinos no invalida la magnitud de ambos programas. Son planes diferentes, con ritmos y objetivos propios. Beijing ha demostrado que la continuidad institucional y la acumulación sistemática pueden construir un programa de primer nivel. Washington, por su parte, sostiene ventajas tecnológicas en capacidad de carga, experiencia en vuelo tripulado profundo y una red de alianzas que ningún otro país iguala.

Lo que sigue no es una carrera. La foto puede engañar. El proceso, no. La exploración lunar dejó de medirse sólo por quién llega primero. También se define por quién se queda ahí.