Murió arrollado por el tren Roca tras escapar de un robo en Varela

Un joven murió arrollado por una formación del tren Roca en Florencio Varela luego de escapar de un presunto robo cometido dentro del ferrocarril. El dramático episodio ocurrió este sábado por la tarde en la zona de San Rudecindo y generó conmoción entre pasajeros y vecinos.

El hecho se registró cerca de las 16:10 en la intersección de Martínez y las vías, jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Florencio Varela, tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente ferroviario.

De acuerdo al adelanto oficial del Comando de Patrullas, el conductor de la formación A710 de la línea del tren Roca, relató ante los efectivos que dos hombres habrían cometido un ilícito contra pasajeros dentro del tren y que, al verse descubiertos, intentaron escapar descendiendo de la formación en movimiento.

En medio de la fuga, uno de los sospechosos cayó sobre las vías y fue alcanzado por las ruedas del tren Roca, falleciendo en el acto. La víctima fatal todavía no había sido identificada y fue descripta como un masculino de aproximadamente 25 años.

El otro implicado logró darse a la fuga y, según indicaron fuentes policiales, podría encontrarse herido.

En el lugar trabajó personal del SAME quien constató el fallecimiento. También intervino personal policial y efectivos de la Oficina de Servicio de Accidentes (OSA), mientras la zona permaneció preservada para las pericias correspondientes.

La escena provocó fuerte conmoción en San Rudecindo, una zona donde vecinos denuncian reiterados hechos de inseguridad dentro de las formaciones ferroviarias.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que intentará determinar cómo ocurrió la secuencia dentro del tren y la participación de los involucrados.