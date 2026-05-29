Edición impresa Infosur: presos solidarios, basura millonaria y fraude cripto en Florencio Varela

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Internos de la Unidad 42 de Florencio Varela repararon 35 computadoras y las mandaron a escuelas rurales del Chaco y Entre Ríos. Del otro lado de la pantalla, los aplaudieron en vivo. Una historia de solidaridad que cruza los muros del penal con el Impenetrable chaqueño.

El municipio licitó casi 100 mil millones de pesos para cuatro años de recolección de residuos mientras los vecinos de Allan, Paraná y Villa Brown siguen esperando que el camión pase. La Cooperativa 31 de Mayo, cuestionada por su desempeño, podría renovar el contrato.

La Policía Federal desarticuló una organización que estafó millones en criptomonedas con plataformas falsas y promesas de ganancias extraordinarias. Entre los 57 allanamientos simultáneos, hubo procedimientos en Florencio Varela.

También en esta edición: el paro de tres días en la UNAJ por el financiamiento universitario, los ladrillos que volvieron en el Centro de Desarrollo Infantil de Bosques Norte después de que Nación frenara la obra, y el álbum de figuritas de Madres y Abuelas creado por un artista de Berazategui que da talleres en la universidad pública del sur del conurbano y ya recorre escuelas de todo el país.

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