Caso Lucas Escalante y Lautaro Morello: habló el comisario Centurión desde la cárcel, ¿qué dijo?

Casi cuatro años después de que Lautaro Morello apareciera muerto y Lucas Escalante fuera desaparecido en Florencio Varela, el comisario Francisco Centurión salió a hablar. Lo hizo desde la cárcel, en un programa de radio afín a su causa. Y no dijo nada que no supiera ya quien sigue el expediente: negó haber conocido a las víctimas, acusó al fiscal de armar una conspiración, cuestionó al juez, y volvió a reclamar su inocencia sin aportar un solo elemento nuevo. Mientras tanto, la Justicia avanza hacia un juicio para el que Centurión todavía no tiene fecha —ni respuestas.

Habló, pero no respondió lo que importa

El comisario Francisco Centurión eligió el programa Se Presume Inocente, que conduce la periodista Alejandra Ojeda Garnero por FM Wox con el acompañamiento de la ONG Inocente Colectivo, para romper el silencio. Un espacio que, ya desde su nombre, anticipa el tono del relato.

En poco más de veinte minutos de comunicación entrecortada desde la unidad carcelaria donde está detenido, Centurión repasó sus argumentos de siempre: que la investigación está viciada, que el fiscal lo persigue, que los jueces no son los naturales, que su domicilio fue allanado cinco veces sin encontrar nada, y que él estaba de vacaciones en Entre Ríos cuando todo ocurrió.

Lo que no explicó —ni le preguntaron con la insistencia que el caso merece— es por qué la Justicia lo tiene sentado en el banquillo junto a su hijo, su sobrino y otros efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Bosques. Por qué, pese a todos sus reclamos, ningún juez ni cámara de apelaciones avaló hasta ahora su liberación. Y por qué el juicio, lejos de derrumbarse, sigue en pie con una elevación a juicio oral ya firme.

Lo que dice la Justicia: una acusación que sobrevivió todas las impugnaciones

El 9 de diciembre de 2022, mientras la Argentina entera miraba el partido contra Países Bajos en el Mundial de Qatar, Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron en Florencio Varela. Lautaro apareció muerto. Lucas sigue sin aparecer.

La investigación apuntó desde el principio al entorno policial de la zona. El hijo de Centurión, Cristian, tenía contacto con Lucas Escalante: se conocían del gimnasio, según reconoció el propio comisario. Ese vínculo, sumado a otros elementos probatorios que el expediente contiene y que las defensas no pudieron hacer caer, derivó en la elevación a juicio de toda la cadena acusada.

Las defensas impugnaron prácticamente todo: al fiscal original, al fiscal sustituto, al primer juez, al segundo juez. La Cámara de Apelaciones rechazó los planteos y el proceso siguió adelante. Centurión interpretó eso como una conspiración. La Justicia lo interpretó como que no había nulidades que prosperaran.

El comisario Argañaraz —jefe de la Comisaría 4ª al momento de los hechos y también imputado— ya tiene su propio historial judicial en la zona. Como publicó Infosur, el oficial que era su segundo en la Cuarta de Bosques fue recientemente designado al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela, un dato que habla de las tensiones que todavía recorren la estructura policial local.

«Me dispararon por la espalda»: el relato de su detención

Centurión dedicó un tramo extenso de la entrevista a narrar cómo fue detenido, meses después de que su hijo y su sobrino ya estuvieran presos. Dijo que salía a pie hacia el cardiólogo cuando una comisión de la Policía Federal, en una camioneta negra sin identificación, lo interceptó a metros de su domicilio.

«Me apuntaron con el arma, me embistieron con la camioneta. Intenté escapar pensando que era un robo», relató. Treinta metros después, dos disparos. Uno le impactó en la pierna izquierda. Fue ahí cuando se enteró de que había una orden de detención en su contra.

La versión policial del operativo es, naturalmente, diferente. Y el hecho de que hubiera una orden judicial vigente —emitida por el juez de garantías luego de la investigación— es el dato que Centurión prefirió enmarcar como «intento de eliminación» antes que como una detención ordenada por la Justicia.

El fiscal armó una comisión especial para ir contra nosotros»

Centurión apuntó con dureza al fiscal Daniel Ichazo, quien no fue el fiscal original de la causa —ese rol lo ocupó la doctora Don Giovanni, luego apartada— sino que fue designado posteriormente. Según el comisario, no fue asignado por sorteo sino «a dedo», y con él «se descartaron todas las líneas de investigación alternativas».

«Hay cinco o seis hipótesis que estaban en la causa y que nunca se siguieron. El fiscal sólo miró hacia nosotros», afirmó. Entre esas líneas, mencionó testimonios que habrían ubicado a Lucas Escalante con vida en días posteriores al 9 de diciembre, y referencias a un presunto secuestro previo que habría sufrido el joven, vinculado a la familia de un empresario de la construcción.

También cuestionó la remoción del juez original, el doctor Bustero, quien había ordenado su excarcelación luego de que Centurión prestara declaración. Tras un escrache frente al juzgado de garantías —con pintadas y presión pública—, Bustero se excusó. La Cámara de Apelaciones designó al doctor Agüero, quien revirtió la decisión y ordenó la detención.

«Tanto el fiscal como el juez fueron designados especialmente. Se armó una comisión especial para gestionar esta investigación puntualmente en mi contra», denunció.

Cinco allanamientos, ninguna prueba

Uno de los argumentos más contundentes que esgrimió Centurión es que su domicilio fue allanado en cinco ocasiones. En ninguna de ellas —afirmó— se encontró un solo elemento que vinculara a las víctimas con el lugar: ni muestras periciales, ni movimientos de suelos, ni objetos secuestrados de relevancia.

«Vinieron los especialistas más destacados, levantaron muestras, revisaron todo. No encontraron nada», sostuvo. Y recordó que al momento del hecho se encontraba en la provincia de Entre Ríos, pasando un fin de semana largo con su novia, y que regresó el 10 de diciembre.

El juicio: sin fecha, entre jurado popular o técnico

La causa tiene previstas unas 300 declaraciones testimoniales. Sin embargo, la fecha del debate oral sigue sin confirmarse. Centurión atribuyó las postergaciones a cuestiones procesales vinculadas a las distintas defensas —incluyendo un cambio de abogado en su propio caso— y a la evaluación de un factor clave: si el juicio será técnico o por jurado popular.

«Si hay muchas irregularidades, un jurado de ciudadanos va a ser más objetivo para evaluar las pruebas. Ellos escuchan, no tienen compromisos», reflexionó. Los plazos máximos de la prisión preventiva —dos años— ya vencieron para los tres detenidos principales, sin que el proceso haya avanzado al debate.

«Hay personas que terminan aceptando condenas para terminar con el calvario»

En el cierre de la entrevista, Centurión amplió su mirada hacia lo que describió como un patrón que se repetiría en casos similares: investigaciones mediáticas, abogados querellantes siempre presentes —mencionó a la Comisión Provincial por la Memoria y sus representantes legales— y fiscales que «direccionan la causa para tranquilizar el clamor social».

«Hay personas que terminan aceptando condenas en juicios abreviados para que se termine el calvario de la detención. Eso está muy mal y debe ser replanteado», advirtió. Y concluyó: «No tenemos absolutamente nada que ver con este hecho. Y eso se va a demostrar en el juicio».

Tres años y medio preso, juicio sin fecha: la estrategia de la demora

Cristian y Maximiliano Centurión llevan tres años y medio de prisión preventiva. Francisco, casi tres. Los plazos legales máximos de dos años ya se cumplieron, lo que obliga al Estado a acelerar el proceso o liberarlos. Hasta ahora, la Justicia optó por sostener las detenciones argumentando la gravedad de los hechos y los riesgos procesales.

El debate oral debía comenzar el 14 de abril pasado. No empezó. Centurión atribuyó la postergación a cuestiones procesales —cambio de abogado, definición entre juicio técnico o por jurados— pero el patrón de dilaciones lleva ya seis audiencias preliminares caídas. Las familias de las víctimas esperan.

Sobre el juicio por jurados, Centurión se mostró abierto. No es casual: un jurado popular que desconozca los detalles técnicos del expediente puede ser más permeable a un relato emotivo. La defensa lo sabe. La Fiscalía también.

Lo que Centurión no dijo

En ningún momento de la entrevista el comisario explicó qué hacía el personal de la Comisaría 4ª de Bosques en el contexto en el que los jóvenes desaparecieron. No habló de las comunicaciones que el expediente registra. No explicó por qué la Fiscalía —con todos los recursos del Estado a su disposición y bajo el escrutinio de múltiples defensas— sostuvo la acusación durante casi cuatro años si, como él dice, «no hay ningún elemento probatorio contundente».

Sí dedicó tiempo a describir un supuesto patrón de casos armados, con fiscales, medios y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria actuando en conjunto para «tranquilizar el clamor social». Una teoría que, de ser cierta, implicaría una coordinación criminal de proporciones extraordinarias. Y que, de ser falsa, sería simplemente lo que suelen decir quienes tienen mucho que perder cuando llega el juicio.

El juicio se acerca. Centurión habló. Pero las preguntas que importan siguen sin respuesta.

Francisco Centurión habló desde la cárcel en el programa Se Presume Inocente, emitido por FM Vox los sábados a las 9 de la mañana, conducido por Alejandra Ojeda Garnero con la participación de la ONG Inocente Colectivo. Infosur sigue la cobertura del caso desde 2022.