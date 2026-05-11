La línea 148 volvió a interrumpir su servicio por una medida gremial

La línea 148 dejó nuevamente de funcionar este lunes debido a una medida gremial y volvió a generar incertidumbre entre miles de pasajeros de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y otros puntos del sur del conurbano bonaerense. El servicio había regresado hace apenas 11 días bajo la administración de la empresa “Misión Buenos Aires”.

La interrupción fue informada por la propia compañía a través de sus redes sociales, donde comunicaron que las unidades se encontraban “fuera de servicio por medida gremial”.

Hasta el momento, la empresa no brindó mayores precisiones sobre los motivos del conflicto ni sobre cuándo podría normalizarse la circulación de los colectivos.

La línea 148 había retomado sus recorridos el pasado 1 de mayo luego de varios meses de paralización provocados por la crisis de la anterior prestataria, El Nuevo Halcón, situación que afectó durante meses a miles de usuarios que utilizan diariamente el servicio para viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la zona sur.

El regreso de la línea había sido presentado como una solución esperada por vecinos y trabajadores que dependen del recorrido para trasladarse diariamente. Sin embargo, la nueva interrupción volvió a encender la preocupación entre los pasajeros habituales.

La nueva etapa de la línea comenzó bajo la gestión de “Misión Buenos Aires”, empresa que asumió la operación con el objetivo de restablecer las frecuencias y garantizar la continuidad del servicio.

Mientras tanto, usuarios expresaron su malestar en redes sociales ante la falta de colectivos y la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio.