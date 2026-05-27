La foto que lo dice todo: así estaba la camioneta de la Guardia Comunal minutos antes de que se la robaran en Florencio Varela

Una imagen captada minutos antes del robo muestra la camioneta de la Guardia Comunal de Florencio Varela estacionada sobre avenida San Martín, con el tránsito fluyendo normalmente y los agentes trabajando. Nada hacía prever lo que ocurriría instantes después. El sospechoso del robo resultó ser Daniel Omar Abella (61), domiciliado en San Francisco Solano, quien fue aprehendido horas más tarde tras un operativo cerrojo y quedó imputado por hurto automotor en dos hechos.

El parte policial reconstruyó una secuencia delictiva que comenzó antes del robo del móvil comunal que se viralizó en redes sociales.

Primera acusación, el robo de una Fiorino

Según la investigación, Abella está sospechado de sustraer primero una Fiat Fiorino estacionada en la intersección de Illia y San Martín. Luego de darse a la fuga, habría abandonado ese vehículo en Dorrego y 25 de Mayo y continuaría escapando a pie.

Después, la camioneta comunal

Fue entonces cuando llegó a la esquina de Sallarés y San Martín, donde un móvil de la Guardia Comunal permanecía estacionado con el motor en marcha — los agentes tenían prohibido apagarlo mientras dirigían el tránsito. Abella, según se investiga, aprovechó la situación y se llevó también esa camioneta.

El operativo cerrojo

Las cámaras de seguridad del municipio permitieron seguir los movimientos del sospechoso en tiempo real. Se montó un operativo cerrojo en forma conjunta entre la Guardia Comunal, el Comando Patrulla Florencio Varela y personal de la Comisaría 1ra. El móvil comunal fue hallado abandonado en Alberdi y Boccuzzi, sin ocupantes.

Tras un amplio rastrillaje en la zona, Abella fue detenido en inmediaciones de Estados Unidos y Cabello. Al momento de la aprehensión se le secuestraron una llave correspondiente a la Fiat Fiorino robada y un teléfono celular Motorola color verde.

El magistrado de intervención avaló lo actuado y dispuso la aprehensión bajo la carátula de hurto automotor en dos hechos.

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