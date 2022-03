Línea prepago o postpago: ¿cuál elegir?

Hay una disyuntiva permanente en todos los usuarios de líneas de telefonía móvil que no es fácil de despejar, ya que cada opción tiene sus ventajas. ¿Conviene tener una línea prepago o postpago?

La gran diferencia consiste en la modalidad de pago. La primera posibilidad mencionada, la de una línea prepago, permite a simples rasgos, controlar los gastos, pagando por el saldo que se espera consumir. Se puede encontrar más info acá.

La segunda, mientras tanto, la línea postpago tiene una fecha de corte luego de la cual se puede,

por ejemplo, pagar mi factura de personal de acuerdo con los gastos que se hayan realizado.

Líneas prepago

En el caso de las líneas prepago, los clientes pueden con su saldo adquirir un pack –de datos o llamadas– por un tiempo determinado y decidir si lo renuevan o no cuando se consume o se vence el mismo.

¿Por qué elegir un plan prepago?

Los planes prepago aseguran un monto a pagar cada mes, siempre y cuando no se excedan los consumos. Se puede llevar un control de los datos utilizados para no excederse, por lo que es una buena opción para quienes no tienen un consumo excesivo ni una economía holgada.

Los beneficios

Existen, a grandes rasgos, dos planes entre los que se puede optar para aprovechar de WhatsApp ilimitado y llamadas gratuitas.

Además, los usuarios tienen la posibilidad de activar packs de los servicios que más utilizan. O sea que si una persona utiliza el celular para conectarse a las redes sociales, se puede adquirir un paquete exclusivo para ello a fin de aprovechar el saldo con ese objetivo.

El más económico

Por 450 pesos, se puede conseguir tener tanto WhatsApp ilimitado como llamadas gratuitas, además de 1GB de datos.

3GB

La segunda opción abarca los mismos beneficios, pero extiende los datos hasta el triple. Por 850 pesos puede navegarse tres veces más por Internet. Es una buena posibilidad para quienes utilicen el celular en la calle.

¿Y si se consume todo el plan?

Si los datos del plan se terminan, se puede realizar una recarga, que saldrá más barata, por una determinada cantidad de días, que suele oscilar entre 3 y 7, de acuerdo con cada empresa de telefonía.

Líneas postpago

Los planes pospago tienen una vigencia de 30 o 31 días y se renuevan automáticamente.

¿Por qué elegir un plan postpago?

Esto dependerá del uso que se le dé al dispositivo: en qué lugares se lo utilice, para qué se lo utilice, qué consumos de Internet se realizarán. En definitiva se trata de una elección muy personal. Muchas veces se escoge esta opción por los beneficios, como por ejemplo tener la posibilidad de pagar el servicio mes a mes en la factura o elegir planes con mayor cantidad de datos.

Los beneficios

Dentro de todo lo que se puede destacar de los planes postpago es la comodidad, porque la línea casi siempre estará activa para llamar o para navegar por Internet, sin importar cuánto se haya consumido.

Esta posibilidad también tiene una larga serie de beneficios que otorgan las compañías de telefonía móvil.

Más planes

Se puede elegir la cantidad de gigas necesarios para navegar desde el celular.

Roaming de datos incluido

Se pueden utilizar los gigas del plan cuando se viaja al extranjero.

Recompras

En caso de agotarse los servicios contratados en el plan, se pueden renovar fácilmente haciendo recompras que se verán reflejadas en la siguiente factura.

Una buena opción para visitantes

Quienes se acercan a un nuevo país pueden optar por el plan prepago, ya que un chip de estas características se puede conseguir en cualquier kiosko, pero deberán ir a una oficina de la compañía para activar el chip, y lo podrán hacer sin costo.

Todas las opciones tienen excelentes beneficios, por lo que una buena manera de elegir tiene que ver con poner en la balanza la comodidad de hacer uso de la línea sin preocupaciones o controlar los consumos para cuidar la economía.

De todas formas, analizar las promociones de cada opción puede ayudar a que la balanza se equilibre fácilmente.