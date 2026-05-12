La estrategia de Centurión de cara al juicio por Lautaro y Lucas

A medida que se acerca una nueva etapa judicial por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante en Florencio Varela, el excomisario Francisco Centurión comenzó a desplegar una estrategia pública desde la cárcel que combina cuestionamientos a la investigación, críticas al sistema judicial y un intento de instalar otra narrativa sobre el expediente.

Las recientes declaraciones del exjefe policial desde prisión no aparecieron de manera aislada. En el entorno judicial del caso son leídas como parte de un movimiento defensivo previo al futuro juicio, en una causa marcada por fuertes tensiones, demoras procesales y un enorme impacto público en el sur del conurbano.

Centurión, uno de los principales acusados en el expediente, eligió romper el silencio después de años. Lo hizo con un discurso donde buscó presentarse como víctima de una causa armada, apuntó contra fiscales y jueces, y dejó entrever una estrategia orientada a disputar no sólo el terreno judicial, sino también la opinión pública.

El movimiento no pasa desapercibido. En causas de alto impacto mediático, la construcción de sentido alrededor de los acusados suele convertirse en un elemento clave antes de la etapa de juicio oral, especialmente cuando existe la posibilidad de un juicio por jurados.

La apuesta de Centurión por el juicio por jurados

Uno de los puntos que aparece detrás de las declaraciones de Centurión es la eventual llegada del expediente a un jurado popular, escenario donde las defensas suelen intentar humanizar a los imputados y cuestionar la legitimidad de la investigación. Sobre todo ante la contundencia técnica de los indicios.

En ese contexto, las entrevistas públicas, los mensajes desde prisión y las críticas al proceso judicial pueden transformarse en herramientas para instalar dudas o generar empatía social antes de que el caso llegue a debate.

El expediente por Lautaro Morello y Lucas Escalante arrastra además un fuerte desgaste producto de las demoras judiciales, audiencias suspendidas y discusiones procesales que marcaron la causa desde el comienzo.

Mientras las familias de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y apuntan a un entramado de encubrimiento policial, las defensas comenzaron a reforzar otra línea narrativa: la existencia de irregularidades y supuestas inconsistencias en la investigación.

Una causa que conmocionó a Florencio Varela

El caso tuvo un enorme impacto en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022, cuando Lautaro Morello apareció asesinado y Lucas Escalante desapareció luego de salir juntos rumbo a un encuentro vinculado a la compra de drogas.

Con el correr de la investigación, la causa avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en detenciones de alto perfil, entre ellas la de Francisco Centurión, excomisario de la policía Bonaerense

Desde entonces, cada movimiento judicial alrededor del expediente genera fuerte repercusión pública y política en la región.

Las recientes declaraciones de Centurión volvieron a poner el caso en el centro de la escena y dejaron al descubierto que la pelea ya no sólo se libra en tribunales, sino también en el terreno de la construcción pública del relato sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Florencio Varela.