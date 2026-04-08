El negocio detrás del mega barrio frenado en Berazategui

Quién gana y quién pierde tras el freno al mega barrio en Berazategui. El fallo judicial no solo paralizó obras: también dejó expuesto el negocio detrás de la urbanización en la costa.

El freno judicial al mega barrio en la costa de Berazategui no solo detuvo máquinas. También dejó al descubierto una trama más profunda: la del negocio inmobiliario que buscaba avanzar sobre una de las zonas más sensibles del distrito.

Detrás del proyecto aparece la empresa Global Urbanization Group SA, señalada como la principal impulsora del desarrollo urbanístico que quedó en pausa tras la decisión de la Suprema Corte bonaerense.

Pero el dato no es nuevo.

Un proyecto que ya tenía antecedentes

Antes del actual Distrito Eco-Urbano, en la misma franja de la costa de Berazategui ya se había intentado avanzar con otro emprendimiento: “Puerto Sur”.

Ese proyecto no prosperó.

Las objeciones ambientales y la resistencia social frenaron aquella iniciativa que, al igual que la actual, apuntaba a transformar tierras protegidas en desarrollos inmobiliarios de alto valor.

El nuevo intento repite la lógica, aunque con otro nombre y bajo un esquema normativo diferente.

La clave del negocio en la costa de Berazategui

El punto central es el valor de la tierra.

Mientras la zona se mantuvo como reserva ambiental, su explotación inmobiliaria era limitada. Pero con el cambio de zonificación aprobado por el Municipio, el escenario cambió por completo.

Lo que antes era tierra restringida pasó a ser:

apta para edificios

habilitada para viviendas privadas

abierta a emprendimientos comerciales

Ese giro implica una valorización millonaria.

En términos simples:

👉 el negocio del mega barrio en Berazategui depende directamente de convertir suelo protegido en urbanizable.

El fallo que puso todo en pausa

La intervención de la Justicia alteró ese esquema.

Como ya informó Infosur en su cobertura inicial, la Corte bonaerense suspendió la ordenanza que habilitaba el proyecto y ordenó frenar las obras en la costa de Berazategui.

La decisión impacta de lleno en el negocio:

detiene inversiones en curso

frena la ejecución del proyecto

deja en suspenso la valorización de las tierras

Además, desactiva una autorización previa que permitía tareas iniciales en el predio.

Un dato incómodo para el desarrollo

Uno de los puntos que más peso tuvo en el fallo fue la denuncia de avances en el terreno.

En la costa de Berazategui ya se registraban:

movimientos de suelo

apertura de calles

intervención del paisaje natural

Ese escenario refuerza una idea que ahora sobrevuela la causa:

el mega barrio no solo era un proyecto, sino una obra en marcha.

Vecinos, ambiente y presión urbana

El conflicto también expone otra dimensión.

La costa de Berazategui es una de las últimas áreas con humedales y bosque nativo en la región. Su transformación en un desarrollo inmobiliario no solo implica un negocio, sino un cambio estructural en el uso del territorio.

Vecinos y organizaciones ambientales sostienen que el avance sobre esa franja responde a una lógica de presión urbana que se repite en distintos puntos del conurbano.

La Justicia, por ahora, decidió frenar ese proceso.

Qué puede pasar ahora

El expediente sigue abierto y el futuro del mega barrio en Berazategui todavía no está definido.

Pero el fallo dejó algo claro: el negocio inmobiliario en la costa depende de una decisión judicial que aún está en disputa.

Mientras tanto:

el proyecto está paralizado

la ordenanza, suspendida

y la discusión, más abierta que nunca

Una historia que recién empieza

El caso Berazategui es una historia donde se cruzan:

intereses económicos

decisiones políticas

presión urbana

y resistencia social

Y donde una pregunta empieza a tomar fuerza: quién gana realmente cuando una zona protegida se convierte en un mega barrio.